Festival Les Héros de la Télé Place de la Libération Beausoleil

Début : Vendredi 2025-10-09

fin : 2025-10-12

2025-10-09

Le 13ème festival est dans la boite !

Dédicaces, photos, ateliers menés par des comédiens. Projections en avant-première et bien sûr des rencontres avec les acteurs !

En partenariat avec La Commission du Film Alpes-Maritimes Côte d’Azur

Place de la Libération Centre culturel Prince Jacques Beausoleil 06240 Alpes-Maritimes Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 89 22 40 14 animationetvieassociative@villedebeausoleil.fr

English : TV Heroes Festival

The 13th festival is in the can!

Signings, photos, workshops led by actors. Preview screenings and, of course, meetings with the actors!

In partnership with La Commission du Film Alpes-Maritimes Côte d’Azur .

German : Festival Les Héros de la Télé

Das 13. Festival ist im Kasten!

Signierstunden, Fotos, Workshops, die von Schauspielern geleitet werden. Vorpremieren und natürlich Treffen mit den Schauspielern!

In Partnerschaft mit La Commission du Film Alpes-Maritimes Côte d’Azur .

Italiano : Festival degli eroi della TV

Il 13° festival è pronto!

Firme di libri, foto, laboratori guidati dagli attori. Proiezioni in anteprima e, naturalmente, incontri con gli attori!

In collaborazione con La Commission du Film Alpes-Maritimes Côte d’Azur .

Espanol :

La 13ª edición del festival ya está en marcha

Firmas de libros, fotos, talleres dirigidos por actores. Preestrenos y, por supuesto, encuentros con los actores

En colaboración con La Commission du Film Alpes-Maritimes Côte d’Azur

