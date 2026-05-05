Festival Les Heures Musicales de l’Abbaye de Lessay > accentus Insula orchestra Laurence Equilbey L’Abbaye de Lessay Lessay

Lessay

Festival Les Heures Musicales de l’Abbaye de Lessay > accentus Insula orchestra Laurence Equilbey

L’Abbaye de Lessay Avenue Paul Jeanson Lessay Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-17 21:00:00

fin : 2026-07-17 22:40:00

Date(s) :

2026-07-17

WOLFGANG AMADEUS MOZART (1756-1791)

Messe solennelle en do majeur du couronnement , K.317

CARL PHILIPP EMANUEL BACH (1714-1788)

Magnificat

Durée 1h40

Voix sublimes et éclats orchestraux se rejoignent dans un dialogue lumineux entre Bach et Mozart.

Laurence Equilbey revient à ses premières amours pour la voix en associant accentus à Insula orchestra, et en faisant dialoguer deux chefs-d’œuvre, le Magnificat de Carl Philipp Emanuel Bach et la Messe du Couronnement de Mozart, une de ses messes emblématiques.

Vastes fresques puissantes, sommets d’émotion lyriques, ces deux œuvres immenses servent d’écrin à un vaste plateau de solistes, parmi lesquels Sandrine Piau, fidèle parmi les fidèles d’Insula orchestra, et qui avait d’ailleurs déjà enregistré la messe de Mozart avec Laurence Equilbey. .

L’Abbaye de Lessay Avenue Paul Jeanson Lessay 50430 Manche Normandie +33 6 85 83 89 16

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English : Festival Les Heures Musicales de l’Abbaye de Lessay > accentus Insula orchestra Laurence Equilbey

L’événement Festival Les Heures Musicales de l’Abbaye de Lessay > accentus Insula orchestra Laurence Equilbey Lessay a été mis à jour le 2026-05-05 par Côte Ouest Centre Manche