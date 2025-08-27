Festival Les Heures Musicales de l’Abbaye de Ligugé Abbaye Saint-Martin de Ligugé Ligugé

Festival Les Heures Musicales de l’Abbaye de Ligugé Abbaye Saint-Martin de Ligugé Ligugé 27 – 31 août Randonnées, exposition et conférences sont gratuites.

Le Grand siècle, Musique au temps de Louis XIV pour cette 5e édition. Au programme : danse, plain-chant, grands motets, orgue et autres instruments.

Le Patrimoine des abbayes de Ligugé, Fontaine-le-Comte, Saint-Benoît et Nouaillé-Maupertuis, avec une extension, cette année à la cathédrale Saint-Pierre-et-Saint-Paul de Poitiers, permettra largement de faire résonner un répertoire aussi varié.

On découvrira avec bonheur les ensembles Outre-Mesure, Syntagma Amici, Tempérament baroque, Gilles Binchois, l’organiste Olivier Houette et le chœur du Festival, les uns et les autres étant en résidence à Ligugé durant toute la semaine qui précédera le Festival.

Comme les années précédentes, le programme du Festival comprendra des concerts, des conférences, une exposition et des randonnées autour des différents sites.

Demandez le programme !

Des CONCERTS :

27 août – 20h30. Abbatiale de Fontaine-le-Comte. Concert d’ouverture avec Les tourbillons d’amour par la compagnie Outre-Mesure

28 août – 20h30. Cathédrale Saint-Pierre-et-Saint-Paul de Poitiers. Concert : Plain-chant et orgue avec ☀️ Olivier Houette, orgue et l’Ensemble Gilles Binchois dirigé par Dominique Vellard

29 août – 20h30. Abbatiale de Nouaillé-Maupertuis. Concert de ☀️ la Chambre du Roy par l’Ensemble Tempérament Baroque

30 août – 16h. Église de Saint-Benoît. Concert ☀️ Musique de chambre par l’Ensemble « Acor’ de Voix »

30 août – 20h30. Place du Révérend-Père-Lambert. Concerts royaux ☀️ par l’Ensemble Syntagma et Amici

31 août – 18h. Abbaye Saint-Martin de Ligugé. Concert de clôture ☀️ »Psaumes et Motets du Grand Siècle » par le Chœur du Festival, l’Ensemble Gilles Binchois, le Chœur Altitude, l’Ensemble Galatée (Llabres)

BILLETTERIE

Prix des places pour chaque concert : 20€ et 10€ (tarif réduit pour adhérent à l’association, étudiant, demandeur d’emploi, participant aux randonnées). Gratuit pour les moins de 10 ans. Pass pour l’ensemble des concerts : 90 €.

La billetterie des concerts sera ouverte une heure avant chaque concert.

À NOTER : Les places ne sont pas numérotées… Les spectateurs sont invités à se présenter sur le lieu du concert EN AVANCE.

️ Réservation des billets des concerts sur Helloasso : [https://www.helloasso.com/associations/association-des-amis-de-l-abbaye-de-liguge]( https://www.helloasso.com/associations/association-des-amis-de-l-abbaye-de-liguge)

Et ce n’est pas tout !

Exposition, conférences et randonnées pédestres sont au programme et c’est gratuit !

Du dimanche 24 au dimanche 31 août – EXPOSITION Livres liturgiques du XVII-XVIIIe siècle au musée de l’abbaye Saint-Martin de Ligugé, aux horaires d’ouverture de la Boutique de l’abbaye).

Des CONFÉRENCES :

30 août – 14h30. Au Dortoir des Moines à Saint-Benoît. Conférence ☀️ « Arts et artistes au temps de Louis XIV par Jérôme Grévy, historien.

31 août – 15h. Abbaye Saint-Martin de Ligugé. Conférence ☀️ Du soupir à la jubilation : La voix au XVIIe siècle par Fr. Jean-Pierre Longeat .

♀️ ♂️ Programme des RANDONNÉES du Festival ♀️ ♂️

Les randonnées pédestres auront lieu chaque matin, de 9h30 à 12h, du mercredi 27 au dimanche 31 août, avec un parcours prévu entre 8 et 10 km maximum.

• Mercredi 27 août, 9h30 – RDV sur le parvis de la cathédrale de POITIERS.

Promenade-découverte du paysage sonore animé par Jean-Luc Bourel (Initiateur du projet « Musique et Nature en Alpes de Haute-Provence »).

C’est une randonnée sur inscription.

Il est possible de s’inscrire en contactant Claire Guichard au 06 77 80 65 15 et en déclinant nom et prénom ainsi que N° de téléphone pour confirmer ou non l’inscription. La randonnée du 27 août est limitée à 25 personnes.

• Jeudi 28 août, 9h30 – RDV devant l’abbatiale de FONTAINE-LE-COMTE, encadrée par l’association Au détour du chemin. Sans réservation.

• Vendredi 29 août, 9h30 – RDV devant l’église de NOUAILLÉ-MAUPERTUIS, encadrée par l’association Les Godillots. Sans réservation.

• Samedi 30 août, 9h30 – RDV devant l’église de SAINT-BENOIT, encadrée par l’association Les Baladins. Sans réservation.

• Dimanche 31 août, 9h30 – RDV devant l’entrée de l’abbaye de LIGUGÉ, encadrée par l’association Les Passe-Partout. Sans réservation.

Chaque randonneur qui le souhaite pourra assister le soir même au ✔️ concert à tarif réduit (10€ au lieu de 20€) ✔️ .

À prévoir : bouteille d’eau et chapeau, vêtement de pluie et être confortablement chaussé.

⚠️⚠️⚠️Attention : en cas de mauvais temps (pluie, orage), la randonnée sera annulée

Informations : [lesheuresmusicalesliguge@gmail.com](mailto:lesheuresmusicalesliguge@gmail.com)

https://www.helloasso.com/associations/association-des-amis-de-l-abbaye-de-liguge https://www.facebook.com/FestivalHeuresMusicalesdeLiguge lesheuresmusicalesliguge@gmail.com

Abbaye Saint-Martin de Ligugé 2 place du Révérend-Père-Lambert Ligugé 86240 Vienne