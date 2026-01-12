Festival Les Impatientes en Entente Vallée Beaufort-en-Anjou
Beaufort-en-Vallée, Mazé, Brion et La Ménitré Beaufort-en-Anjou Maine-et-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-05 18:00:00
fin : 2026-07-19
Date(s) :
2026-07-05 2026-07-12 2026-07-19 2026-07-26
Chaque année, le festival Les Impatientes propose un rendez-vous incontournable, invitant un public toujours plus nombreux à découvrir les arts vivants. Organisé dans le cadre de l’Entente-Vallée, qui rassemble les communes de Beaufort-en-Anjou, La Ménitré, Les Bois d’Anjou et Mazé-Milon, ce festival est un temps fort de l’été, une parenthèse de bonne humeur où chacun peut s’évader et se laisser porter par la magie des arts de la rue, entre cirque, musique, théâtre et poésie.
Spectacles pour tous. .
Beaufort-en-Vallée, Mazé, Brion et La Ménitré Beaufort-en-Anjou 49250 Maine-et-Loire Pays de la Loire
English :
