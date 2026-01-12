Festival Les Impatientes en Entente Vallée

Beaufort-en-Vallée, Mazé, Brion et La Ménitré Beaufort-en-Anjou Maine-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-05 18:00:00

fin : 2026-07-19

Date(s) :

2026-07-05 2026-07-12 2026-07-19 2026-07-26

Festival Les Impatientes en Entente Vallée

Chaque année, le festival Les Impatientes propose un rendez-vous incontournable, invitant un public toujours plus nombreux à découvrir les arts vivants. Organisé dans le cadre de l’Entente-Vallée, qui rassemble les communes de Beaufort-en-Anjou, La Ménitré, Les Bois d’Anjou et Mazé-Milon, ce festival est un temps fort de l’été, une parenthèse de bonne humeur où chacun peut s’évader et se laisser porter par la magie des arts de la rue, entre cirque, musique, théâtre et poésie.

Spectacles pour tous. .

Beaufort-en-Vallée, Mazé, Brion et La Ménitré Beaufort-en-Anjou 49250 Maine-et-Loire Pays de la Loire

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Les Impatientes Festival in Entente Vallée

L’événement Festival Les Impatientes en Entente Vallée Beaufort-en-Anjou a été mis à jour le 2026-01-12 par Office de tourisme de l’Anjou Vert