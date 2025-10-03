Festival « les Inoubliables » Annemasse

Parc Montessuit 12 rue de Genève Annemasse Haute-Savoie

Début : 2025-10-03 19:00:00

fin : 2025-10-03 20:30:00

2025-10-03

« Les Inoubliables » est le premier festival à Genève dédié aux compositrices du passé et du présent dans la musique classique et le jazz. Vendredi 03 octobre la Villa du parc accueille l’un de ses concert avec l’ensemble « Les Impertinences » !

Parc Montessuit 12 rue de Genève Annemasse 74100 Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 50 38 84 61 resa@villaduparc.org

English :

« Les Inoubliables is Geneva’s first festival dedicated to women composers of the past and present in classical music and jazz. On Friday, October 03, the Villa du Parc will host one of its concerts, featuring the ensemble « Les Impertinences »!

German :

« Les Inoubliables » ist das erste Festival in Genf, das den Komponistinnen der Vergangenheit und Gegenwart in der klassischen Musik und im Jazz gewidmet ist. Am Freitag, den 03. Oktober findet in der Villa du parc eines dieser Konzerte mit dem Ensemble « Les Impertinences » statt!

Italiano :

« Les Inoubliables » è il primo festival ginevrino dedicato alle donne compositrici del passato e del presente nella musica classica e nel jazz. Venerdì 03 ottobre, la Villa du Parc ospiterà uno dei suoi concerti con l’ensemble « Les Impertinences »!

Espanol :

« Les Inoubliables » es el primer festival ginebrino dedicado a las mujeres compositoras del pasado y del presente en la música clásica y el jazz. ¡El viernes 3 de octubre, la Villa du Parc acogerá uno de sus conciertos con el conjunto « Les Impertinences »!

