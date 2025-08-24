Festival Les Inouies Arras
Festival Les Inouies Arras dimanche 24 août 2025.
Festival Les Inouies
11 place de l’Ancien Rivage Arras Pas-de-Calais
Du dimanche 24 août au dimanche 7 septembre 2025
Festival de musique « Les Inouïes » à Arras
Eh oui ! 19 ans que le Festival rythme nos vies ! Avec à chaque édition, l’occasion de se retrouver pour ces instants musicaux et poétiques, vecteurs de liens et faiseurs de rêves.
Et cette fois encore nous serons au rendez-vous avec pour thématique la diversité des rythmes et cycles.
Informations pratiques:
Organisé par l’association « Musique en roue libre »
Du dimanche 24 août au dimanche 7 septembre
Renseignement et billetterie sur www.musiqueenrouelibre.com
11 place de l’Ancien Rivage Arras 62000 Pas-de-Calais Hauts-de-France +33 3 21 15 32 40 musiqueenrouelibre@orange.fr
