Festival Les Inouies Arras

Du dimanche 24 août au dimanche 7 septembre 2025

Festival de musique « Les Inouïes » à Arras

Eh oui ! 19 ans que le Festival rythme nos vies ! Avec à chaque édition, l’occasion de se retrouver pour ces instants musicaux et poétiques, vecteurs de liens et faiseurs de rêves.

Et cette fois encore nous serons au rendez-vous avec pour thématique la diversité des rythmes et cycles.



Informations pratiques:

Organisé par l’association « Musique en roue libre »

Du dimanche 24 août au dimanche 7 septembre

Renseignement et billetterie sur www.musiqueenrouelibre.com

11 place de l’Ancien Rivage Arras 62000 Pas-de-Calais Hauts-de-France +33 3 21 15 32 40 musiqueenrouelibre@orange.fr

