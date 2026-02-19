Festival Les Intemporelles Médiathèque Riec-sur-Bélon

Festival Les Intemporelles

Médiathèque 2 Rue des Gentilshommes Riec-sur-Bélon Finistère

Début : 2026-03-03

fin : 2026-03-20

2026-03-03

Né sous l’impulsion des adhérents de l’association 4ASS’ et plus en 2019, le festival Les Intemporelles revient en 2026 !

Pour cette nouvelle édition, le festival poursuit son ambition de mettre en lumière des créations portées par les femmes artistes. Comédiennes, musiciennes, autrices, photographes, toutes sont engagées dans un processus de création explorant l’intime, questionnant notre société.

Faire exister ces spectacles et les confronter au public c’est aussi donner à voir aux femmes et aux jeunes filles qu’un espace d’expression existe sur scène et qu’elles y ont pleinement leur place. .

