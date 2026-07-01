festival Les jardins animés en fêtes Les jardins animés Bellon

Informations pratiques

Bellon

festival Les jardins animés en fêtes

Les jardins animés Le bourg Bellon Charente

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-17

fin : 2026-07-18

Date(s) :

2026-07-17

Les jardins animés en fêtes reviennent en juillet !

Un week-end de concerts, d’expositions et de spectacles pour ravir petits et grands dans un cadre naturel et une ambiance conviviale.

Venez nombreux pour partager avec nous un merveilleux moment !

.

Les jardins animés Le bourg Bellon 16210 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 6 78 19 38 49 contact@les-jardins-animes.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : festival Les jardins animés en fêtes

The Jardins Animés en Fêtes festival returns in July!

A weekend of concerts, exhibitions, and performances to delight young and old alike in a natural setting and a friendly atmosphere.

We hope to see many of you there to share this wonderful experience with us!

L’événement festival Les jardins animés en fêtes Bellon a été mis à jour le 2026-07-09 par Office de tourisme du Sud Charente