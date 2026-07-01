festival Les jardins animés en fêtes Les jardins animés Bellon
vendredi 17 juillet 2026 · Les jardins animés · Bellon
Informations pratiques
Bellon
festival Les jardins animés en fêtes
Les jardins animés Le bourg Bellon Charente
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-17
fin : 2026-07-18
Date(s) :
2026-07-17
Les jardins animés en fêtes reviennent en juillet !
Un week-end de concerts, d’expositions et de spectacles pour ravir petits et grands dans un cadre naturel et une ambiance conviviale.
Venez nombreux pour partager avec nous un merveilleux moment !
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Les jardins animés Le bourg Bellon 16210 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 6 78 19 38 49 contact@les-jardins-animes.fr
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English : festival Les jardins animés en fêtes
The Jardins Animés en Fêtes festival returns in July!
A weekend of concerts, exhibitions, and performances to delight young and old alike in a natural setting and a friendly atmosphere.
We hope to see many of you there to share this wonderful experience with us!
L’événement festival Les jardins animés en fêtes Bellon a été mis à jour le 2026-07-09 par Office de tourisme du Sud Charente