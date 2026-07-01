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AGENDA · Bellon

festival Les jardins animés en fêtes Les jardins animés Bellon

vendredi 17 juillet 2026 · Les jardins animés · Bellon

Informations pratiques

Début
vendredi 17 juillet 2026
Fin
samedi 18 juillet 2026
Lieu
Les jardins animés
Adresse
Le bourg
Ville
16210 Bellon
Département
Charente
Tarif

Bellon

festival Les jardins animés en fêtes

Les jardins animés Le bourg Bellon Charente

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-17
fin : 2026-07-18

Date(s) :
2026-07-17

Les jardins animés en fêtes reviennent en juillet !
Un week-end de concerts, d’expositions et de spectacles pour ravir petits et grands dans un cadre naturel et une ambiance conviviale.
Venez nombreux pour partager avec nous un merveilleux moment !
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Les jardins animés Le bourg Bellon 16210 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 6 78 19 38 49  contact@les-jardins-animes.fr

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English : festival Les jardins animés en fêtes

The Jardins Animés en Fêtes festival returns in July!
A weekend of concerts, exhibitions, and performances to delight young and old alike in a natural setting and a friendly atmosphere.
We hope to see many of you there to share this wonderful experience with us!

L’événement festival Les jardins animés en fêtes Bellon a été mis à jour le 2026-07-09 par Office de tourisme du Sud Charente