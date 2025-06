Festival Les Lumières les 29/07, 2/08, 4/08 et 6/08 à Montmorillon Montmorillon 29 juillet 2025 20:45

Début : 2025-07-29 20:45:00

fin : 2025-07-29 23:00:00

2025-07-29

2025-08-02

2025-08-04

2025-08-06

Le Festival Les Lumières, organisé par la Mairie de Montmorillon et l’association Résonances de Gartempe, est un événement incontournable cet été dans notre région ! Du 29 juillet au 6 août, profitez de quatre soirées exceptionnelles mêlant concerts, spectacles et animations variées. Au programme une soirée opéra avec Verdi, une soirée lyrique avec les stars internationales Natalie Dessay et Philippe Cassard, une soirée de tango argentin, et une soirée symphonique autour de Ravel. En plus des concerts, découvrez des visites guidées, des mini concerts, des cours de danse, des lectures poétiques, ainsi que des foodtrucks et la vente de livres. Une occasion unique de vivre des moments culturels riches et diversifiés. Consultez notre site pour le programme complet et ne manquez pas cet événement magique ! .

Montmorillon 86500 Vienne Nouvelle-Aquitaine communication@resonancesdegartempe.fr

