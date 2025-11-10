Festival Les Mains en l’Air Arts marionnettiques Espace Jean Mobian Guilers

Festival Les Mains en l’Air Arts marionnettiques

Espace Jean Mobian 79 Rue Charles de Gaulle Guilers Finistère

Pour cette 8e édition, le festival vous embarquera dans une ribambelle d’univers, d’histoires et de poésie.

Festival confectionné et imaginé par un collectif de professionnels et de bénévoles passionnés, il a pour objectif de faire connaître à tous le monde extraordinaire de l’art marionnettique au sens large.

En partenariat avec

La Maison du Théatre, Le Quartz, Le Conseil Départemental du Finistère, le OUF! Festival, le Consulat de France Au Québec, le Centre Socio-Culturelle de l’Agora.

Informations pratiques

Tout public.

Retrouvez le programme détaillé sur le site de la ville de Guilers. .

