Informations pratiques

Guilers

Festival Les Mains en l’Air Marionnettes

Guilers Guilers Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-11-03

fin : 2026-11-11

Date(s) :

2026-11-03

Le festival de marionnettes revient pour une 9ème édition placée sous le signe de la créativité, de l’émotion et de l’imaginaire.

Organisé en partenariat avec Le Quartz et le Département du Finistère, il proposera plusieurs rendez-vous à destination des familles, des scolaires et du grand public.

Informations pratiques

La programmation complète sera dévoilée prochainement.

Réservation recommandée pour les spectacles. .

Guilers Guilers 29820 Finistère Bretagne +33 2 98 37 37 37

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English :

L’événement Festival Les Mains en l’Air Marionnettes Guilers a été mis à jour le 2026-08-14 par Office de Tourisme et des Congrès Brest en vue