FESTIVAL LES MÉDITERRANÉES 2025 PROGRAMME Hôtel PAMS Perpignan vendredi 17 octobre 2025.

Hôtel PAMS 18 Rue Émile Zola Perpignan Pyrénées-Orientales

Début : 2025-10-17

fin : 2025-10-18

2025-10-17

Hôtel Pams Festival les Méditerranées

Hymne à la Grèce « Des vagues de récits, une mer de savoir » du 9 Octobre au 29 Novembre 2025

English :

? Hôtel Pams Festival les Méditerranées

Hymn to Greece « Waves of stories, a sea of knowledge » from October 9th to November 29th 2025

German :

? Hotel Pams Festival les Méditerranées

Hymne an Griechenland « Wellen von Erzählungen, ein Meer von Wissen » vom 9. Oktober bis 29. November 2025

Italiano :

? Hôtel Pams Festival les Méditerranées

Inno alla Grecia « Onde di storie, un mare di saperi » dal 9 ottobre al 29 novembre 2025

Espanol :

? Hôtel Pams Festival les Méditerranées

Himno a Grecia « Olas de historias, mar de conocimientos » del 9 de octubre al 29 de noviembre de 2025

