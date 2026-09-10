Festival Les Minutes Bleues : Les Murmures du Passé – Le soleil se couche Lieu-dit Quénéquillec Carnoët
jeudi 29 octobre 2026 · Lieu-dit Quénéquillec · Carnoët
Informations pratiques
Carnoët
Festival Les Minutes Bleues : Les Murmures du Passé – Le soleil se couche
Lieu-dit Quénéquillec La Vallée des Saints Carnoët Côtes-d’Armor
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-29 17:00:00
fin : 2026-10-29 18:00:00
Date(s) :
2026-10-29
Prenez part en avant-première à cet escape game en extérieur. Une façon ludique et interactive de découvrir les statues monumentales réparties sur 15 hectares de nature. Ecoutez et observez attentivement à la recherche d’indices tandis que les saints vous dévoilent leur histoire.
A partir de 5 ans. Parking payant 9,50 €/véhicule. Réservation fortement conseillée.
Ce rendez-vous est proposé dans le cadre du festival Les Minutes Bleues.
Du dimanche 25 au samedi 31 octobre 2026, la 5ème édition du festival Les Minutes Bleues vous invite à vivre des expériences insolites et inédites, dans plusieurs hauts-lieux du patrimoine naturel et culturel des Côtes d’Armor, baignés dans la lumière bleue de l’aube ou du crépuscule. Un événement pour les curieux de tous âges ! .
Lieu-dit Quénéquillec La Vallée des Saints Carnoët 22160 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 91 62 26
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L’événement Festival Les Minutes Bleues : Les Murmures du Passé – Le soleil se couche Carnoët a été mis à jour le 2026-09-10 par Côtes d’Armor Destination