Festival Les Minutes Bleues : Les Murmures du Passé – Le soleil se couche Lieu-dit Quénéquillec Carnoët

Informations pratiques

Carnoët

Festival Les Minutes Bleues : Les Murmures du Passé – Le soleil se couche

Lieu-dit Quénéquillec La Vallée des Saints Carnoët Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-29 17:00:00

fin : 2026-10-29 18:00:00

Date(s) :

2026-10-29

Prenez part en avant-première à cet escape game en extérieur. Une façon ludique et interactive de découvrir les statues monumentales réparties sur 15 hectares de nature. Ecoutez et observez attentivement à la recherche d’indices tandis que les saints vous dévoilent leur histoire.

A partir de 5 ans. Parking payant 9,50 €/véhicule. Réservation fortement conseillée.

Ce rendez-vous est proposé dans le cadre du festival Les Minutes Bleues.

Du dimanche 25 au samedi 31 octobre 2026, la 5ème édition du festival Les Minutes Bleues vous invite à vivre des expériences insolites et inédites, dans plusieurs hauts-lieux du patrimoine naturel et culturel des Côtes d’Armor, baignés dans la lumière bleue de l’aube ou du crépuscule. Un événement pour les curieux de tous âges ! .

Lieu-dit Quénéquillec La Vallée des Saints Carnoët 22160 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 91 62 26

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English :

L’événement Festival Les Minutes Bleues : Les Murmures du Passé – Le soleil se couche Carnoët a été mis à jour le 2026-09-10 par Côtes d’Armor Destination