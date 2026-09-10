Festival Les Minutes Bleues – Veillée marionnettique Impasse de la Pompe Quintin

Informations pratiques

Quintin

Festival Les Minutes Bleues – Veillée marionnettique

Impasse de la Pompe Chateau de Quintin Quintin Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-31 17:30:00

fin : 2026-10-31 19:00:00

Date(s) :

2026-10-31

Plongez dans le monde magique des marionnettes, rempli de contes et de légendes : de Polichinelle à Guignol, de Charlemagne aux trois mousquetaires… Puis à votre tour, concevez et donnez vie à votre propre marotte, réelle ou imaginaire.

A partir de 6 ans

Réservation obligatoire

Ce rendez-vous est proposé dans le cadre du festival Les Minutes Bleues.

Du dimanche 25 au samedi 31 octobre 2026, la 5ème édition du festival Les Minutes Bleues vous invite à vivre des expériences insolites et inédites, dans plusieurs hauts-lieux du patrimoine naturel et culturel des Côtes d’Armor, baignés dans la lumière bleue de l’aube ou du crépuscule. Un événement pour les curieux de tous âges ! .

Impasse de la Pompe Chateau de Quintin Quintin 22800 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 74 94 79

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L’événement Festival Les Minutes Bleues – Veillée marionnettique Quintin a été mis à jour le 2026-09-10 par Côtes d’Armor Destination