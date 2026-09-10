Festival Les Minutes Bleues – Veillée marionnettique Impasse de la Pompe Quintin
samedi 31 octobre 2026 · Impasse de la Pompe · Quintin
Informations pratiques
Quintin
Festival Les Minutes Bleues – Veillée marionnettique
Impasse de la Pompe Chateau de Quintin Quintin Côtes-d’Armor
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-31 17:30:00
fin : 2026-10-31 19:00:00
Date(s) :
2026-10-31
Plongez dans le monde magique des marionnettes, rempli de contes et de légendes : de Polichinelle à Guignol, de Charlemagne aux trois mousquetaires… Puis à votre tour, concevez et donnez vie à votre propre marotte, réelle ou imaginaire.
A partir de 6 ans
Réservation obligatoire
Ce rendez-vous est proposé dans le cadre du festival Les Minutes Bleues.
Du dimanche 25 au samedi 31 octobre 2026, la 5ème édition du festival Les Minutes Bleues vous invite à vivre des expériences insolites et inédites, dans plusieurs hauts-lieux du patrimoine naturel et culturel des Côtes d’Armor, baignés dans la lumière bleue de l’aube ou du crépuscule. Un événement pour les curieux de tous âges ! .
Impasse de la Pompe Chateau de Quintin Quintin 22800 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 74 94 79
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English :
L’événement Festival Les Minutes Bleues – Veillée marionnettique Quintin a été mis à jour le 2026-09-10 par Côtes d’Armor Destination
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