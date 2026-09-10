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AGENDA · Quintin

Festival Les Minutes Bleues – Veillée marionnettique Impasse de la Pompe Quintin

samedi 31 octobre 2026 · Impasse de la Pompe · Quintin

Informations pratiques

Début
samedi 31 octobre 2026
Fin
samedi 31 octobre 2026
Heure de début
17:30:00
Lieu
Impasse de la Pompe
Adresse
Chateau de Quintin
Ville
22800 Quintin
Département
Côtes-d'Armor
Tarif

Quintin

Festival Les Minutes Bleues – Veillée marionnettique

Impasse de la Pompe Chateau de Quintin Quintin Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-31 17:30:00
fin : 2026-10-31 19:00:00

Date(s) :
2026-10-31

Plongez dans le monde magique des marionnettes, rempli de contes et de légendes : de Polichinelle à Guignol, de Charlemagne aux trois mousquetaires… Puis à votre tour, concevez et donnez vie à votre propre marotte, réelle ou imaginaire.
A partir de 6 ans

Réservation obligatoire

Ce rendez-vous est proposé dans le cadre du festival Les Minutes Bleues.
Du dimanche 25 au samedi 31 octobre 2026, la 5ème édition du festival Les Minutes Bleues vous invite à vivre des expériences insolites et inédites, dans plusieurs hauts-lieux du patrimoine naturel et culturel des Côtes d’Armor, baignés dans la lumière bleue de l’aube ou du crépuscule. Un événement pour les curieux de tous âges !   .

Impasse de la Pompe Chateau de Quintin Quintin 22800 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 74 94 79 

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English :

L’événement Festival Les Minutes Bleues – Veillée marionnettique Quintin a été mis à jour le 2026-09-10 par Côtes d’Armor Destination

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