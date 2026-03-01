FESTIVAL Les Mots dits Salle des 3 mûriers Bléneau
FESTIVAL Les Mots dits Salle des 3 mûriers Bléneau vendredi 20 mars 2026.
FESTIVAL Les Mots dits
Salle des 3 mûriers Rue de Courtenay Bléneau Yonne
Début : 2026-03-20 19:00:00
fin : 2026-03-20 20:00:00
2026-03-20
Festival de la lecture à haute voix, 12ème édition.
Les voyages, elle et moi Lecture musicale.
Compagnie la Maison Serfouette, avec à la lecture Vincent Fouquet et à la guitare et chant Baptiste Tanné.
Public: à partir de 12 ans
Durée: 1h .
Salle des 3 mûriers Rue de Courtenay Bléneau 89220 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 7 85 43 97 70 bibliotheque.bleneau@wanadoo.fr
