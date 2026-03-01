FESTIVAL Les Mots dits Salle des 3 mûriers Bléneau

FESTIVAL Les Mots dits

Salle des 3 mûriers Rue de Courtenay Bléneau Yonne

Début : 2026-03-20 19:00:00

fin : 2026-03-20 20:00:00

2026-03-20

Festival de la lecture à haute voix, 12ème édition.

Les voyages, elle et moi Lecture musicale.

Compagnie la Maison Serfouette, avec à la lecture Vincent Fouquet et à la guitare et chant Baptiste Tanné.

Public: à partir de 12 ans

Durée: 1h .

Salle des 3 mûriers Rue de Courtenay Bléneau 89220 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 7 85 43 97 70 bibliotheque.bleneau@wanadoo.fr

