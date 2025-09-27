Festival Les Mots en l’Aire Balades graphiques à Coye-la-Forêt Coye-la-Forêt
Festival Les Mots en l’Aire Balades graphiques à Coye-la-Forêt Coye-la-Forêt samedi 27 septembre 2025.
Festival Les Mots en l’Aire Balades graphiques à Coye-la-Forêt
8B Place de la Mairie Coye-la-Forêt Oise
Tarif : 0 – 0 –
0
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-09-27 10:30:00
fin : 2025-09-28
Date(s) :
2025-09-27 2025-09-28
Dans le cadre du festival intercommunal Les Mots en l’Aire, la bibliothèque de Coye-la-Forêt vous propose des balades graphiques. Guidés par Guillemette Claude, munis de planches à dessin et de crayons, aiguisez votre regard artistique sur les monuments clés de la ville.
Rendez-vous le samedi à 14h et le dimanche à 10h30. Public adulte (à partir de 14 ans). Gratuit. Sur réservation 03.64.22.04.53 ou bibliotheque@coye.fr 0 .
8B Place de la Mairie Coye-la-Forêt 60580 Oise Hauts-de-France +33 3 64 22 04 53 bibliotheque@coye.fr
English :
German :
Italiano :
Espanol :
L’événement Festival Les Mots en l’Aire Balades graphiques à Coye-la-Forêt Coye-la-Forêt a été mis à jour le 2025-08-21 par SIM Hauts-de-France Chantilly-Senlis Tourisme