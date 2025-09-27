Festival Les Mots en l’Aire Balades graphiques à Coye-la-Forêt Coye-la-Forêt

8B Place de la Mairie Coye-la-Forêt Oise

Dans le cadre du festival intercommunal Les Mots en l’Aire, la bibliothèque de Coye-la-Forêt vous propose des balades graphiques. Guidés par Guillemette Claude, munis de planches à dessin et de crayons, aiguisez votre regard artistique sur les monuments clés de la ville.

Rendez-vous le samedi à 14h et le dimanche à 10h30. Public adulte (à partir de 14 ans). Gratuit. Sur réservation 03.64.22.04.53 ou bibliotheque@coye.fr 0 .

