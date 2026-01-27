Festival Les Musicales de Cormeilles Le Quatuor Sedna Saint-Sylvestre-de-Cormeilles

Festival Les Musicales de Cormeilles Le Quatuor Sedna

Eglise Saint-Sylvestre-de-Cormeilles Eure

Début : 2026-07-21 20:30:00

fin : 2026-07-21

2026-07-21

Le quatuor vocal féminin a cappella Sedna, lauréat 2024 du concours de la FNAPEC, et l’un des plus beaux chœurs du Pays d’Auge.

LE QUATUOR SEDNA

Nouveau venu sur la scène musicale et déjà invité par de nombreux festivals, l’ensemble Sedna séduit par son originalité et son talent. Son programme Echos met en regard la polyphonie de la fin de la Renaissance et celle d’aujourd’hui, en passant par des musiques traditionnelles. La beauté des œuvres et l’excellence des interprètes seront servies par la qualité acoustique de la charmante église romane de Saint-Sylvestre de Cormeilles.

Le Chœur liturgique du Pays d’Auge

Le père André Gouzes est un prêtre dominicain qui a composé sur tout le corpus liturgique sur des mélodies néo byzantines à l’usage de ce qu’il a nommé la chorale du peuple de Dieu .

Le Chœur Liturgique du Pays d’Auge a décidé de sélectionner quelques pièces de ce répertoire et de vous les présenter version concert. Rarement donné, ne ratez pas l’occasion d’entendre ou de découvrir cette magnifique musique !

Le Quatuor Sedna

Hannah Marandin et Sarah Nardon, sopranos

Ophélie Julien-Laferrière et Maëlle Javelot, mezzos

Le Chœur Liturgique du Pays d’Auge

Philippe Tesson, direction .

Eglise Saint-Sylvestre-de-Cormeilles 27260 Eure Normandie +33 2 32 56 02 39

