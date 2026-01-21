Festival Les Musicales de Gond Pontouvre #33 place de l’Hôtel de Ville Gond-Pontouvre
Festival Les Musicales de Gond Pontouvre #33 place de l’Hôtel de Ville Gond-Pontouvre vendredi 27 février 2026.
Festival Les Musicales de Gond Pontouvre #33
place de l’Hôtel de Ville Salle des fêtes Gond-Pontouvre Charente
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-27
fin : 2026-03-07
Date(s) :
2026-02-27
Le festival Les Musicales est un événement incontournable de la vie culturelle de Gond-Pontouvre, une série de concerts variés et gratuits pour tous, du 27 Février au 7 Mars 2026.
.
place de l’Hôtel de Ville Salle des fêtes Gond-Pontouvre 16160 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 68 72 40
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
The Les Musicales festival is a key event in the cultural life of Gond-Pontouvre, a series of varied, free concerts for all, from February 27 to March 7, 2026.
L’événement Festival Les Musicales de Gond Pontouvre #33 Gond-Pontouvre a été mis à jour le 2026-01-19 par Office de Tourisme du Pays d’Angoulême