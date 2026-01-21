Festival Les Musicales de Gond Pontouvre #33 place de l’Hôtel de Ville Gond-Pontouvre

Festival Les Musicales de Gond Pontouvre #33

Le festival Les Musicales est un événement incontournable de la vie culturelle de Gond-Pontouvre, une série de concerts variés et gratuits pour tous, du 27 Février au 7 Mars 2026.

The Les Musicales festival is a key event in the cultural life of Gond-Pontouvre, a series of varied, free concerts for all, from February 27 to March 7, 2026.

