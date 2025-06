Festival Les Musicales de Normandie – La Chapelle-sur-Dun 25 juillet 2025 11:00

Seine-Maritime

Festival Les Musicales de Normandie Jardin Terre d’Accord La Chapelle-sur-Dun Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-07-25 11:00:00

fin : 2025-07-25

Date(s) :

2025-07-25

Concert d’ Éric-Maria COUTURIER, violoncelle.

Les sept préludes est le titre d’un programme musical original, en écho de la montagne de la Sainte-Baume et de la légende provençale qui dit que Marie-Madeleine vécut dans une grotte, au cœur d’une forêt ancestrale, d’où elle était élevée sept fois par jour par les anges pour rejoindre son bien-aimé.

Chevauchées par les six préludes des célèbres Suites de J.S. Bach, des improvisations préfigurent alors un septième Prélude, imaginé et joué dans l’instant par le violoncelliste Eric-Maria Couturier, comme un couronnement final. L’interprétation est unique et différente à chaque représentation parce qu’elle entre en résonance avec le lieu.

La Chapelle-sur-Dun, Jardin d’art Terre d’Accord à 11h00.

Tarif de 14€ à 18€ / gratuit 18 ans

Concert d’ Éric-Maria COUTURIER, violoncelle.

Les sept préludes est le titre d’un programme musical original, en écho de la montagne de la Sainte-Baume et de la légende provençale qui dit que Marie-Madeleine vécut dans une grotte, au cœur d’une forêt ancestrale, d’où elle était élevée sept fois par jour par les anges pour rejoindre son bien-aimé.

Chevauchées par les six préludes des célèbres Suites de J.S. Bach, des improvisations préfigurent alors un septième Prélude, imaginé et joué dans l’instant par le violoncelliste Eric-Maria Couturier, comme un couronnement final. L’interprétation est unique et différente à chaque représentation parce qu’elle entre en résonance avec le lieu.

La Chapelle-sur-Dun, Jardin d’art Terre d’Accord à 11h00.

Tarif de 14€ à 18€ / gratuit 18 ans .

Jardin Terre d’Accord

La Chapelle-sur-Dun 76740 Seine-Maritime Normandie +33 7 61 24 70 41 billetterie.musicalesnormandie@gmail.com

English : Festival Les Musicales de Normandie

Concert by Éric-Maria COUTURIER, cello.

« Les sept préludes » is the title of an original musical program, echoing the mountain of Sainte-Baume and the Provencal legend that tells of Mary Magdalene, who lived in a cave in the heart of an ancestral forest, from where she was raised seven times a day by the angels to join her beloved.

Overlapped by the six preludes of J.S. Bach?s famous Suites, improvisations then foreshadow a seventh Prelude, imagined and played in the moment by cellist Eric-Maria Couturier, like a final crowning touch. The interpretation is unique and different for each performance, because it resonates with the site.

La Chapelle-sur-Dun, Jardin d?art Terre d?Accord at 11:00 am.

Price 14? to 18? / free for under-18s

German :

Konzert von Eric-Maria COUTURIER, Violoncello.

« Die sieben Präludien » ist der Titel eines originellen musikalischen Programms, ein Echo des Berges Sainte-Baume und der provenzalischen Legende, die besagt, dass Maria Magdalena in einer Höhle im Herzen eines uralten Waldes lebte, von wo aus sie siebenmal am Tag von den Engeln zu ihrem Geliebten gehoben wurde.

Die Improvisationen, die von den sechs Präludien der berühmten Suiten von J.S. Bach überholt werden, nehmen ein siebtes Präludium vorweg, das der Cellist Eric-Maria Couturier im Augenblick ersinnt und spielt, wie eine endgültige Krönung. Die Interpretation ist einzigartig und bei jeder Aufführung anders, weil sie mit dem Ort in Resonanz tritt.

La Chapelle-sur-Dun, Kunstgarten Terre d’Accord um 11.00 Uhr.

Eintrittspreise von 14? bis 18? / kostenlos 18 Jahre

Italiano :

Concerto di Éric-Maria COUTURIER, violoncello.

« I sette preludi » è il titolo di un programma musicale originale, che riecheggia la montagna di Sainte-Baume e la leggenda provenzale che narra di Maria Maddalena, che viveva in una grotta nel cuore di una foresta ancestrale, da dove veniva sollevata sette volte al giorno dagli angeli per raggiungere il suo amato.

Sovrapposte ai sei preludi delle celebri Suites di J.S. Bach, le improvvisazioni preludono a un settimo Preludio, immaginato e suonato sul momento dal violoncellista Eric-Maria Couturier, come un coronamento finale. L’interpretazione è unica e diversa per ogni esecuzione, perché risuona con il luogo in cui si svolge.

La Chapelle-sur-Dun, Jardin d’art Terre d’Accord alle 11.00.

Prezzo: da 14 a 18 anni / gratis per i minori di 18 anni

Espanol :

Concierto de Éric-Maria COUTURIER, violonchelo.

« Los Siete Preludios » es el título de un programa musical original, eco de la montaña de Sainte-Baume y de la leyenda provenzal que habla de María Magdalena, que vivía en una cueva en el corazón de un bosque ancestral, de donde era levantada siete veces al día por los ángeles para reunirse con su amado.

Superpuestas por los seis preludios de las famosas Suites de J.S. Bach, las improvisaciones prefiguran a continuación un séptimo Preludio, imaginado e interpretado en el momento por el violonchelista Eric-Maria Couturier, como un broche final. La interpretación es única y diferente en cada representación, porque resuena con el lugar.

La Chapelle-sur-Dun, Jardin d’art Terre d’Accord a las 11.00 h.

Precio: de 14? a 18? / gratis para menores de 18 años

L’événement Festival Les Musicales de Normandie La Chapelle-sur-Dun a été mis à jour le 2025-06-15 par Office de tourisme de la Côte d’Albâtre