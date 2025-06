Festival Les Musicales de Normandie – Salle André Bourvil La Chapelle-sur-Dun 25 juillet 2025 20:30

Seine-Maritime

Festival Les Musicales de Normandie Salle André Bourvil 40 Rue Alfred Labarbe La Chapelle-sur-Dun Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-07-25 20:30:00

fin : 2025-07-25

Date(s) :

2025-07-25

Concert du Trio SR9 Paul Changarnier, Nicolas Cousin, Alexandre Esperet, percussions.

Concert pour vibraphone, marimba, lames contrebasses, verres et petites percussions RAMEAU / SATIE / L. BOULANGER ADAMS / FRAHM / RANI

Le Trio SR9 revient aux origines du son et du rythme. La percussion est l’une des formes les plus anciennes et les plus fondamentales de production de sons dans la musique. Elle est présente dans presque toutes les civilisations du monde et remonte à des milliers d’années. La naissance de la percussion peut être retracée jusqu’aux premiers instruments de percussion primitifs, qui étaient fabriqués à partir de matériaux naturels tels que des coquillages, des os, des pierres et du bois. Dans ce programme, ils imaginent ainsi un instrumentarium mélodique riche de sonorités bois, verre, métal, peaux… pour revisiter une sélection d’œuvres du répertoire de la musique savante.

A 20h30, Salle André Bourvil.

Tarifs de 14€ à 18€ / gratuit 18 ans.

Salle André Bourvil 40 Rue Alfred Labarbe

La Chapelle-sur-Dun 76740 Seine-Maritime Normandie +33 7 61 24 70 41 billetterie.musicalesnormandie@gmail.com

English : Festival Les Musicales de Normandie

Concert by Trio SR9 Paul Changarnier, Nicolas Cousin, Alexandre Esperet, percussion.

Concert for vibraphone, marimba, contrabass, glass and small percussion: RAMEAU / SATIE / L. BOULANGER ADAMS / FRAHM / RANI

Trio SR9 returns to the origins of sound and rhythm. Percussion is one of the oldest and most fundamental forms of sound production in music. It is present in almost every civilization in the world and dates back thousands of years. The birth of percussion can be traced back to the first primitive percussion instruments, which were made from natural materials such as shells, bones, stones and wood. In this program, they imagine a melodic instrumentarium rich in sonorities wood, glass, metal, skins to revisit a selection of works from the art music repertoire.

8:30pm, Salle André Bourvil.

Prices from 14? to 18? / free for under-18s.

German :

Konzert des Trios SR9 Paul Changarnier, Nicolas Cousin, Alexandre Esperet, Perkussion.

Konzert für Vibraphon, Marimba, Kontrabassklingen, Gläser und kleine Perkussion: RAMEAU / SATIE / L. BOULANGER ADAMS / FRAHM / RANI

Das Trio SR9 kehrt zu den Ursprüngen von Klang und Rhythmus zurück. Die Perkussion ist eine der ältesten und grundlegendsten Formen der Klangerzeugung in der Musik. Sie ist in fast allen Zivilisationen der Welt zu finden und lässt sich Tausende von Jahren zurückverfolgen. Die Entstehung des Schlagzeugs lässt sich bis zu den ersten primitiven Schlaginstrumenten zurückverfolgen, die aus natürlichen Materialien wie Muscheln, Knochen, Steinen und Holz hergestellt wurden. In diesem Programm stellen sie sich ein melodisches Instrumentarium vor, das reich an Klängen aus Holz, Glas, Metall und Fellen ist, um eine Auswahl von Werken aus dem Repertoire der gelehrten Musik neu zu interpretieren.

Um 20:30 Uhr, Salle André Bourvil.

Preise von 14 bis 18 Uhr / kostenlos für Kinder unter 18 Jahren.

Italiano :

Concerto del Trio SR9 Paul Changarnier, Nicolas Cousin, Alexandre Esperet, percussioni.

Concerto per vibrafono, marimba, diapositive per contrabbasso, bicchieri e piccole percussioni: RAMEAU / SATIE / L. BOULANGER ADAMS / FRAHM / RANI

Il Trio SR9 torna alle origini del suono e del ritmo. Le percussioni sono una delle forme più antiche e fondamentali di produzione del suono nella musica. È presente in quasi tutte le civiltà del mondo e risale a migliaia di anni fa. La nascita delle percussioni può essere fatta risalire ai primi strumenti a percussione primitivi, realizzati con materiali naturali come conchiglie, ossa, pietre e legno. In questo programma, creano uno strumentario melodico ricco di suoni legno, vetro, metallo, pelli per rivisitare una selezione di opere del repertorio di musica d’arte.

Ore 20.30, Salle André Bourvil.

Prezzi: da 14 a 18 anni / gratuito per i minori di 18 anni.

Espanol :

Concierto del Trío SR9 Paul Changarnier, Nicolas Cousin, Alexandre Esperet, percusión.

Concierto para vibráfono, marimba, contrabajos, copas e instrumentos de pequeña percusión: RAMEAU / SATIE / L. BOULANGER ADAMS / FRAHM / RANI

El Trío SR9 vuelve a los orígenes del sonido y del ritmo. La percusión es una de las formas de producción sonora más antiguas y fundamentales de la música. Está presente en casi todas las civilizaciones del mundo y se remonta a miles de años atrás. El nacimiento de la percusión se remonta a los primeros instrumentos de percusión primitivos, fabricados con materiales naturales como conchas, huesos, piedras y madera. En este programa, crean un instrumental melódico rico en sonidos -madera, vidrio, metal, pieles- para revisitar una selección de obras del repertorio de la música artística.

20.30 h, sala André Bourvil.

Precios: de 14? a 18? / gratuito para menores de 18 años.

