Festival Les Musicales du Causse Polyphonies Corses

Gramat Lot

Tarif : – – 28 EUR

Général

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-11 20:30:00

fin : 2026-04-11

Date(s) :

2026-04-11

La musique d’A Filetta est une traversée…

On pourrait dire qu’il s’agit d’une proposition vocale polyphonique contemporaine exigeante, audacieuse, issue d’une puissante tradition orale

La musique d’A Filetta est une traversée…

On pourrait dire qu’il s’agit d’une proposition vocale polyphonique contemporaine exigeante, audacieuse, issue d’une puissante tradition orale. C’est en 1978 que de très jeunes gens parfois adolescents, mus par une volonté farouche de contribuer à la sauvegarde d’un patrimoine oral en plein déclin se sont mis en route… et leur route aura été longue, parfois sinueuse mais jalonnée de découvertes et de rencontres exceptionnelles

Les chanteurs avouent d’ailleurs volontiers que la rencontre est inscrite dans leur ADN musical. C’est ce qui explique probablement qu’ils n’aient pas voulu circonscrire leur voyage au périmètre de leurs racines poussés par les rivages d’une tradition reçue en héritage, ils se sont très vite ouverts à d’autres autres territoires, autres disciplines, autres artistes (interprètes, compositeurs, metteurs en scène, chorégraphes). Le répertoire aujourd’hui produit par ce sextuor vocal, est un fidèle reflet de ce qu’est, depuis le début des années 80, sa marche en avant une trajectoire esquissant un mouvement initié dans une oralité séculaire et s’affirmant dans les méandres d’une écriture décomplexée et affranchie de toute obligation filiale ; s’y côtoient des chants sacrés ou profanes aux influences diverses, des musiques de film de Bruno Coulais, des compositions pour des chorégraphies de Sidi Larbi Cherkaoui, des extraits du chœur d’une tragédie antique ou encore des pièces issues d’un requiem commandé par le festival de Saint Denis

Une musique au service d’une vision du monde rejetant sans ambiguïté tout repli identitaire et dont la philosophie pourrait se résumer à ce bel aphorisme de René Char Les plus pures récoltes sont semées dans un sol qui n’existe pas ; elles éliminent la gratitude et ne doivent qu’au printemps

Voix Jean-Claude Acquaviva Seconda François Aragni Bassu Jean-Do Bianco Bassu Petr’Antò Casta Seconda Paul Giansily Terza Jean-Vincent Servetto Seconda Maxime Vuillamier Bassu

.

Gramat 46500 Lot Occitanie

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

The music of A Filetta is a journey?

It could be said that this is a demanding, daring contemporary polyphonic vocal proposal, born of a powerful oral tradition

L’événement Festival Les Musicales du Causse Polyphonies Corses Gramat a été mis à jour le 2026-03-03 par OT Vallée de la Dordogne