Festival les Mycéliades Atelier Numérique Enfants (4-9 ans)

12 Avenue Georges Pompidou Périgueux Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-04

fin : 2026-02-04

Date(s) :

2026-02-04

Un atelier pour faire découvrir aux enfants la robotique, en partenariat avec Matalab. .

12 Avenue Georges Pompidou Périgueux 24000 Dordogne Nouvelle-Aquitaine

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Festival les Mycéliades Atelier Numérique Enfants (4-9 ans)

L’événement Festival les Mycéliades Atelier Numérique Enfants (4-9 ans) Périgueux a été mis à jour le 2026-01-29 par OT Communal de Périgueux