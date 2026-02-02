Festival les Mycéliades Cinéma et Jeu Vidéo Construire de Nouveaux Imaginaires Périgueux

Festival les Mycéliades Cinéma et Jeu Vidéo Construire de Nouveaux Imaginaires

12 Avenue Georges Pompidou Périgueux Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-06

fin : 2026-02-06

Date(s) :

2026-02-06

En présence de Hervé Tourneur, spécialiste cinéma et jeux vidéo

Depuis plus de quarante ans, les septième et dixième arts dialoguent entre eux et avec nous. Forts de la puissance combinée de l’audio-visuel, ils contribuent tant au divertissement qu’à la construction d’imaginaires. Aujourd’hui, se croisent des œuvres désespérées et d’autres plus lumineuses ayant comme point commun de nous sensibiliser sur le monde qui nous entoure.

Nous tenterons de mettre en avant la capacité de ces médiums à nous faire expérimenter une forme de résilience.

La conférence aura lieu dans l’espace exposition de la médiathèque. .

