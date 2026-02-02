Festival les Mycéliades Club de Lecture SF Périgueux
Festival les Mycéliades Club de Lecture SF Périgueux samedi 7 février 2026.
Festival les Mycéliades Club de Lecture SF
12 Avenue Georges Pompidou Périgueux Dordogne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-07
fin : 2026-02-07
Date(s) :
2026-02-07
Sélection et lecture de textes relatif à la littérature de science-fiction.
Au pôle littérature de la médiathèque .
12 Avenue Georges Pompidou Périgueux 24000 Dordogne Nouvelle-Aquitaine
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Festival les Mycéliades Club de Lecture SF
L’événement Festival les Mycéliades Club de Lecture SF Périgueux a été mis à jour le 2026-01-29 par OT Communal de Périgueux