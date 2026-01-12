Festival »Les Mycéliades » dans vos bibliothèques

Du 31/01 au 11/02/2026 le mardi, mercredi, jeudi, vendredi et samedi.

Jours et horaires détaillés dans le descriptif ou sur www.bmvr.marseille.fr/. Médiathèque Salim Hatubou Bibliothèque de l’Alcazar Bibliothèque du Panier Biibiothèque Saint-André Marseille 1er Arrondissement Bouches-du-Rhône

Début : Lundi 2026-01-31

fin : 2026-02-11

2026-01-31

Cinémas et de médiathèques vont électriser vos connexions neuronales autour la notion de résilience.

Le festival de science-fiction s’installe dans vos bibliothèques pour explorer la notion de résilience à travers des ateliers, projections et conférences !



Les Mycéliades, c’est aussi chez nos amis marseillais des cinémas Le Gyptis et Les Variétés.



Programmation complète sur www.myceliades.com



Du 31 janvier au 15 février 2026, plus de 80 couples de cinémas et de médiathèques phosphorent en réseaux pour conjuguer ensemble des récits de Résiliences.



Des projections de Dernier train pour Busan, Mad Max ou Nausicäa sont l’occasion de rencontrer des vidéastes, des écrivain·es, des bédéastes, des spécialistes du climat, des espèces plus ou moins vivantes ou des météorites fumantes…



Le spectre des résiliences se décline en de multiples visions

❯ les effondrements (apocalypses et catastrophes)

❯ les résistances humaines (réorganisations du monde social)

❯ les protections du vivant (préservations des écosystèmes et de la biodiversité)



Tout un laboratoire des futurs en pleine éruption !



Au programme dans vos bibliothèques





► ATELIERS



Lecture de l’imaginaire par arpentage

SAMEDI 31 JANVIER À 15H

> Alcazar, Salon langues et littératures

Débroussailler un texte en groupe en mobilisant les connaissances, les idées et les intuitions de tous·tes les participant·es.

Sur inscription lireautrement-bmvr@marseille.fr

dgac-litterature-bmvr@marseille.fr

Animé par Lou Laude de Francqueville (collectif MUES).



Atelier de flocage textile

MERCREDI 4 FÉVRIER À 15H30

> Salim-Hatubou, Fablab

Pour célébrer le début du festival Les Mycéliades, profitez des machines de notre fablab pour customiser vos sacs en toile et T-shirts !

À partir de 8 ans. Sur inscription au 04 13 94 83 90.

Animé par les bibliothécaires.



Construction d’un vaisseau de l’espace

VENDREDI 6 FÉVRIER À 15H30

> Salim-Hatubou, atelier des enfants

Atelier créatif de construction de vaisseaux spatiaux.

De 6 à 10 ans. Sur inscription au 04 13 94 83 90.

Animé par les bibliothécaires.



Casque de réalité virtuelle: mission survie

SAMEDI 7 FÉVRIER À 14H30

> Saint-André

MERCREDI 11 FÉVRIER À 15H30

> Salim-Hatubou, Fablab

Embarquez pour une aventure immersive en milieu hostile ! Explorez votre environnement, fabriquez des ressources et élaborez des stratégies pour survivre.

À partir de 8 ans. Sur inscription au 04 13 94 82 00.

Animé par les bibliothécaires.



Création d’une BD Solarpunk

SAMEDI 7 FÉVRIER À 15H30

> Salim-Hatubou, Fablab

Petit atelier créatif pour imaginer et dessiner une bandedessinée sur le thème du Solarpunk. À vous d’inventer un futur positif où la technologie et la nature vivent en

harmonie !

De 7 à 10 ans. Sur inscription au 04 13 94 83 90.

Animé par les bibliothécaires.



► CONFÉRENCE



Atelier jeu vidéo suivi d’une conférence

JEUDI 12 FÉVRIER À 15H

> Salim-Hatubou, Auditorium

Un atelier jeu vidéo suivie d’une conférence intitulée Lavie trouve un chemin comment le vivant rebondit après une extinction de masse.

À partir de 15 ans. Sur inscription au 04 13 94 83 90.

Animé par Sébastien Carassou, docteur en astrophysique et vulgarisateur sur la chaîne Le Sense of Wonder.



► JEUX



Jeu de rôle alien infecté

VENDREDI 13 FÉVRIER À 15H30

> Salim-Hatubou, auditorium

Les scientifiques d’un vaisseau sont touchés par une nouvelle forme de vie inconnue. L’objectif est de stopper la propagation de l’infection en découvrant qui sont les personnes infectées et trouver un remède.

À partir de 10 ans. Sur inscription au 04 13 94 83 90.

Animé par les bibliothécaires.



► PROJECTIONS



Ciné Panier

SAMEDI 31 JANVIER À 15H

> Le Panier

Venez assister à la projection d’un des films de la 4e édition du festival des Mycéliades dans notre petit cinéma improvisé ! Avec la science-fiction comme dénominateur commun, le thème est les résiliences !

Sur inscription 04 13 94 82 30 ou bibliotheque.panier@marseille.fr.

Animé par les bibliothécaires.



Projection films d’animation

MERCREDI 4 FÉVRIER À 15H

MERCREDI 11 FÉVRIER À 15H

> Salim-Hatubou, auditorium

Nous vous proposons de découvrir nos films d’animation surprises pour cultiver notre résilience intime et collective.

De 4 à 10 ans. Sur inscription au 04 13 94 83 90.

Animé par les bibliothécaires.



Petite projection

MERCREDI 4 FÉVRIER À 14H

> Saint-André

Les aventures d’un chat qui se retrouve dans un monde transformé suite à une inondation. Pour survivre, il va devoir faire face à sa peur de l’eau et des autres.

À partir de 8 ans. Sur inscription au 04 13 94 82 00.

Animé par les bibliothécaires.



L’Île aux chiens

VENDREDI 6 FÉVRIER À 17H30

> Alcazar, salle de conférence

Film de Wes Anderson, 101 min. Dans un futur proche, dans une ville du Japon, une épidémie sévit parmi les chiens. Le maire décide de les envoyer sur une île. Cette projection sera suivie d’un débat avec Marie Treibert alias La boîte à curiosités.

Animé par Marie Treibert, ambassadrice du festival des Mycéliades. .

English :

Cinemas and media libraries will electrify your neural connections around the notion of resilience.

