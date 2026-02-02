Festival les Mycéliades Flow, le chat qui n’avait pas peur de l’eau Périgueux

Festival les Mycéliades Flow, le chat qui n’avait pas peur de l’eau

16 Rue du Jardin public Périgueux Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-07

fin : 2026-02-09

Date(s) :

2026-02-07 2026-02-09

Un chat se réveille dans un univers envahi par l’eau où toute vie humaine semble avoir disparu. Il trouve refuge sur un bateau avec un groupe d’autres animaux. Mais s’entendre avec eux s’avère un défi encore plus grand que de surmonter sa peur de l’eau ! Tous devront désormais apprendre à dépasser leurs différences et à s’adapter au nouveau monde qui s’offre à eux… .

16 Rue du Jardin public Périgueux 24000 Dordogne Nouvelle-Aquitaine

