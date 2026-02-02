Festival les Mycéliades L’Île aux chiens Périgueux

Festival les Mycéliades L’Île aux chiens

16 Rue du Jardin public Périgueux Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-11

fin : 2026-02-11

Date(s) :

2026-02-11 2026-02-15

En raison d’une épidémie de grippe canine, le maire de Megasaki ordonne la mise en quarantaine de tous les chiens de la ville, envoyés sur une île qui devient alors l’Ile aux Chiens. Le jeune Atari, 12 ans, vole un avion et se rend sur l’île pour rechercher son fidèle compagnon, Spots. Aidé par une bande de cinq chiens intrépides et attachants, il découvre une conspiration qui menace la ville. .

16 Rue du Jardin public Périgueux 24000 Dordogne Nouvelle-Aquitaine

