Festival les Mycéliades Mad Max 1 -Séance Accompagnée Périgueux

Festival les Mycéliades Mad Max 1 -Séance Accompagnée

16 Rue du Jardin public Périgueux Dordogne

Début : 2026-02-06

fin : 2026-02-06

2026-02-06

Sur les autoroutes désertées d’une Australie méconnaissable, une guerre sans merci oppose motards hors-la-loi et policiers Interceptor, qui tentent de triompher de la vermine au volant de voitures aux moteurs surgonflés. Dans ce monde en pleine décadence, les bons, les méchants, le manichéisme disparaissent…

En présence de Victor Norek (Le CinématoGrapheur)

20h00 Propos introductif sur le film, son univers et son auteur développé par Victor NOREK, vidéaste de la chaîne Le CinémotoGrapheur.

20h15 Projection suivie d’un temps de reprise et de discussion avec la salle. .

