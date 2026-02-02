Festival les Mycéliades Projection de Matrix Périgueux

Festival les Mycéliades Projection de Matrix

12 Avenue Georges Pompidou Périgueux Dordogne

Début : 2026-02-06

fin : 2026-02-06

2026-02-06

Diffusion du film Matrix de Lilly et Lana Wachowski

Programmeur anonyme dans un service administratif le jour, Thomas Anderson devient Neo la nuit venue. Sous ce pseudonyme, il est l’un des pirates les plus recherchés du cyber-espace. A cheval entre deux mondes, Neo est assailli par d’étranges songes et des messages cryptés provenant d’un certain Morpheus. Celui-ci l’exhorte à aller au-delà des apparences et à trouver la réponse à la question qui hante constamment ses pensées qu’est-ce que la Matrice ? Nul ne le sait, et aucun homme n’est encore parvenu à en percer les defenses. Mais Morpheus est persuadé que Neo est l’Elu, le libérateur mythique de l’humanité annoncé selon la prophétie. Ensemble, ils se lancent dans une lutte sans retour contre la Matrice et ses terribles agents…

La projection aura lieu à la Maison de la jeunesse, à côté de la médiathèque. .

12 Avenue Georges Pompidou Périgueux 24000 Dordogne Nouvelle-Aquitaine

