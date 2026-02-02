Festival les Mycéliades Sieste Musicale Périgueux
Festival les Mycéliades Sieste Musicale Périgueux samedi 7 février 2026.
Festival les Mycéliades Sieste Musicale
12 Avenue Georges Pompidou Périgueux Dordogne
Début : 2026-02-07
fin : 2026-02-07
2026-02-07
Laissez-vous bercer par une sélection de différent genres de musique lors d’une sieste musicale.
Au pôle musique de la médiathèque .
12 Avenue Georges Pompidou Périgueux 24000 Dordogne Nouvelle-Aquitaine
