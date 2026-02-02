Festival les Mycéliades Snowpiercer, le Transperceneige Séance accompagnée en présence de Jérôme Vincent Périgueux

Festival les Mycéliades Snowpiercer, le Transperceneige Séance accompagnée en présence de Jérôme Vincent

16 Rue du Jardin public Périgueux Dordogne

2031. Une nouvelle ère glaciaire. Les derniers survivants ont pris place à bord du Snowpiercer, un train gigantesque condamné à tourner autour de la Terre sans jamais s’arrêter. Dans ce microcosme futuriste de métal fendant la glace, s’est recréée une hiérarchie des classes contre laquelle une poignée d’hommes entraînés par l’un d’eux tente de lutter. Car l’être humain ne changera jamais…

19h45 Propos introductif sur le film, son univers et son auteur développé par Jérôme VINCENT, directeur général Bepolar et directeur éditorial pour Les Nouvelles éditions Actusf et Actusf.com ; également animateur des podcasts Un certain goût pour le noir & Dans ma bulle

20h00 Projection suivie d’un temps de reprise et de discussion avec la salle. .

