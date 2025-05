Festival Les Nuits Atypiques Ebru Aydin, Olivero Dj set & Johnny Makam – Saint-Maixant, 20 juin 2025 18:30, Saint-Maixant.

Festival Les Nuits Atypiques Ebru Aydin, Olivero Dj set & Johnny Makam Domaine de Malagar Saint-Maixant Gironde

Tarif : 9 – 9 – 9 EUR

Tarif de base plein tarif

Début : 2025-06-20 18:30:00

fin : 2025-06-20

2025-06-20

Les Nuits Atypiques et le Domaine de Malagar vous proposent à 10h30, 14h30,15h30,16h30 et 17h30 une visite guidée de la Maison de François Mauriac sur réservation.

18h30 Paroles d’artiste avec Ebru Aydin

19h30 Olivero Dj set (Vinyle set ethnique / Nouvelle-Aquitaine) + apéritif et petite restauration. Musicien nomade et grand voyageur, Olivier Olivero nous invite pour une nouvelle incursion dans ses influences musicales multiples musiques de l’Est, des Balkans, d’Inde et d’Orient … avec son appétence illimitée pour sonder l’intimité des mondes.

21h Concert de Johnny Makam, né à Istanbul, où ses membres venaient s’abreuver à la source de musique turque et de thé noir. Mélodies véloces, rythmes percutants, chansons de la Mer Noire, le grand blues de l’Anatolie Turque, rythmes aksak tranchants comme des sabres. .

Domaine de Malagar

Saint-Maixant 33490 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 57 98 17 17 contact@nuitsatypiques.org

