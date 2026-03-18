FESTIVAL LES NUITS DE BAYSSAN BEN L’ONCLE SOUL Route de Vendres Béziers

FESTIVAL LES NUITS DE BAYSSAN BEN L’ONCLE SOUL

Route de Vendres Domaine de Bayssan Béziers Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-10

fin : 2026-07-10

Date(s) :

2026-07-10

Festival Les Nuits de Bayssan #3

Tout public

Soul

Connu du grand public depuis le succès de Soulman au début des années 2010, Ben l’Oncle Soul revient en 2025 avec son nouvel album ambitieux, Sad Generation, conçu avec un tandem de producteurs-multi-instrumentistes. Fidèle à sa soul vibrante et authentique, il y mêle groove vintage, influences jazz et reggae, et des textes engagés sur la société, la transmission et l’identité. Après une décennie de succès, de collaborations prestigieuses et de tournées internationales, Ben continue de surprendre et d’émouvoir. Sur scène, il combine ses classiques et ses nouvelles compositions dans un show qui fait danser, chanter et vibrer toutes les générations. Un rendez-vous incontournable pour (re)découvrir la soul française ! .

Route de Vendres Domaine de Bayssan Béziers 34500 Hérault Occitanie +33 4 67 28 37 32

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English :

Festival Les Nuits de Bayssan #3

All audiences

Soul

L’événement FESTIVAL LES NUITS DE BAYSSAN BEN L’ONCLE SOUL Béziers a été mis à jour le 2026-03-13 par 34 SCENE DE BAYSSAN