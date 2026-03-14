FESTIVAL LES NUITS DE BAYSSAN COUSCOUS CLAN ET INVITÉS HOMMAGE À RACHID TAHA Béziers

FESTIVAL LES NUITS DE BAYSSAN COUSCOUS CLAN ET INVITÉS HOMMAGE À RACHID TAHA

Route des Vendres Béziers Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-17

fin : 2026-07-17

Date(s) :

2026-07-17

Festival Les Nuits de Bayssan

> Parvis des théâtres DJ Aziz Konkrite (19h)

> Parvis des théâtres Selim Sami (19h30)

+ foodtrucks

Tout public

Couscous Clan et invités Hommage à Rachid Taha

Rodolphe Burger, Sofiane Saidi, Justin Adams, Yousra Mansour

les Caravanes du festival Arabesques

Pour célébrer cet héritage incandescent, la Scène de Bayssan et le Festival Arabesques réunissent un cercle de musiciens complices, artistes fidèles ou héritiers de son feu sacré. Parmi eux, Rodolphe Burger, compagnon de route et frère d’âme ; Justin Adams, alchimiste des cordes et des fusions transcontinentales ; Sofiane Saidi, voix du raï 2.0 à l’énergie brute ; Yousra Mansour, charismatique chanteuse-guitariste du groupe Bab L’Bluz, qui incarne une nouvelle génération de révolte poétique. À leurs côtés, le Couscous Clan, formation emblématique née autour de Rachid Taha, rallume les braises de son énergie folle, entre riffs acérés, rythmes incendiaires et poésie électrique. Ensemble, ils feront résonner l’écho de sa voix, toujours vivante, toujours en lutte, toujours en fête. Un hommage vibrant à une légende libre, éternel passeur, éternel révolté.

COUSCOUS CLAN

Idris Badarou Basse

Rodolphe Burger Guitare, voix, électronique

Maxime Delpierre Guitare

Hakim Hamadouche Mandole, voix

Franck Mantegari Batterie

Meddhy Ziouche Kenzi Bourras Clavier

INVITÉS 2026

Justin Adams Guitare, voix

Yousra Mansour (Bab’l Bluz) Voix, guitare, awisha

Sofiane Saidi Voix, claviers, électronique

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Première partie à 19h30 Selim Sami

Selim, artiste franco-marocain, fusionne folk, Gnawa et électronique pour créer un univers hypnotique. Voix introspective, guembri pulsé et textures modernes se mêlent, enrichis par M Carlos et Julien Rivière. .

Route des Vendres Béziers 34500 Hérault Occitanie +33 4 67 28 37 32

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English :

Festival Les Nuits de Bayssan

> Parvis des théâtres: DJ Aziz Konkrite (7pm)

> Parvis des théâtres: Selim Sami (7:30pm)

+ foodtrucks

All audiences

L’événement FESTIVAL LES NUITS DE BAYSSAN COUSCOUS CLAN ET INVITÉS HOMMAGE À RACHID TAHA Béziers a été mis à jour le 2026-03-12 par 34 SCENE DE BAYSSAN