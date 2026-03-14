FESTIVAL LES NUITS DE BAYSSAN COUSCOUS CLAN ET INVITÉS HOMMAGE À RACHID TAHA Béziers
FESTIVAL LES NUITS DE BAYSSAN COUSCOUS CLAN ET INVITÉS HOMMAGE À RACHID TAHA Béziers vendredi 17 juillet 2026.
FESTIVAL LES NUITS DE BAYSSAN COUSCOUS CLAN ET INVITÉS HOMMAGE À RACHID TAHA
Route des Vendres Béziers Hérault
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-17
fin : 2026-07-17
Date(s) :
2026-07-17
Festival Les Nuits de Bayssan
> Parvis des théâtres DJ Aziz Konkrite (19h)
> Parvis des théâtres Selim Sami (19h30)
+ foodtrucks
Tout public
Couscous Clan et invités Hommage à Rachid Taha
Rodolphe Burger, Sofiane Saidi, Justin Adams, Yousra Mansour
les Caravanes du festival Arabesques
Pour célébrer cet héritage incandescent, la Scène de Bayssan et le Festival Arabesques réunissent un cercle de musiciens complices, artistes fidèles ou héritiers de son feu sacré. Parmi eux, Rodolphe Burger, compagnon de route et frère d’âme ; Justin Adams, alchimiste des cordes et des fusions transcontinentales ; Sofiane Saidi, voix du raï 2.0 à l’énergie brute ; Yousra Mansour, charismatique chanteuse-guitariste du groupe Bab L’Bluz, qui incarne une nouvelle génération de révolte poétique. À leurs côtés, le Couscous Clan, formation emblématique née autour de Rachid Taha, rallume les braises de son énergie folle, entre riffs acérés, rythmes incendiaires et poésie électrique. Ensemble, ils feront résonner l’écho de sa voix, toujours vivante, toujours en lutte, toujours en fête. Un hommage vibrant à une légende libre, éternel passeur, éternel révolté.
COUSCOUS CLAN
Idris Badarou Basse
Rodolphe Burger Guitare, voix, électronique
Maxime Delpierre Guitare
Hakim Hamadouche Mandole, voix
Franck Mantegari Batterie
Meddhy Ziouche Kenzi Bourras Clavier
INVITÉS 2026
Justin Adams Guitare, voix
Yousra Mansour (Bab’l Bluz) Voix, guitare, awisha
Sofiane Saidi Voix, claviers, électronique
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Première partie à 19h30 Selim Sami
Selim, artiste franco-marocain, fusionne folk, Gnawa et électronique pour créer un univers hypnotique. Voix introspective, guembri pulsé et textures modernes se mêlent, enrichis par M Carlos et Julien Rivière. .
Route des Vendres Béziers 34500 Hérault Occitanie +33 4 67 28 37 32
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English :
Festival Les Nuits de Bayssan
> Parvis des théâtres: DJ Aziz Konkrite (7pm)
> Parvis des théâtres: Selim Sami (7:30pm)
+ foodtrucks
All audiences
L’événement FESTIVAL LES NUITS DE BAYSSAN COUSCOUS CLAN ET INVITÉS HOMMAGE À RACHID TAHA Béziers a été mis à jour le 2026-03-12 par 34 SCENE DE BAYSSAN