FESTIVAL LES NUITS DE BAYSSAN ELECTRIC LADYLAND & NINA ATTAL ELECTRO DELUXE Route de Vendres Béziers

FESTIVAL LES NUITS DE BAYSSAN ELECTRIC LADYLAND & NINA ATTAL ELECTRO DELUXE

Route de Vendres Domaine de Bayssan Béziers Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-12

fin : 2026-07-12

Date(s) :

2026-07-12

Festival Les Nuits de Bayssan #3

Tout public

Electric Ladyland Nina Attal (Blues & Rock)

Avec Electric Lady Land, Nina Attal relève un défi audacieux faire revivre l’héritage de Jimi Hendrix au féminin. Entourée de musiciennes d’exception, la virtuose, qui joue depuis l’âge de douze ans, propose une immersion dans l’univers hendrixien. Porté par le blues et l’énergie du live, ce répertoire mythique reprend vie sans être figé. Solos en fusion, groove puissant, complicité de groupe tout y est. À ne pas manquer pour les amateurs de rock, de blues et de guitare virtuose Electric Lady Land offre une expérience unique, où l’âme d’Hendrix se renouvelle à travers une belle énergie féminine.

NINA ATTAL GUITARE & CHANT

LÉNA WOODS HARPE & CHANT

LAËZA MASSA BATTERIE

ANTONELLA MAZZA BASSE

LÉA WORMS CLAVIERS

LUCIE BARON SON & RÉGIE

GAËLLE BUSWEL CHANT

ou

JESSIE LEE HOULLIER GUITARE & CHANT

ELECTRO DELUXE (Funk & Soul)

Depuis plus de vingt ans, Electro Deluxe impose un son explosif, entre funk et soul, porté par une section cuivre incisive et la voix charismatique de James Copley. Avec leur dernier album Next, le groupe revient à une musique 100 % organique, enregistrée live, où groove, précision et énergie circulent sans filtre. Entouré d’invités prestigieux, il affirme un retour aux fondamentaux. Sur scène, Electro Deluxe déploie toute sa puissance un show incandescent, généreux et irrésistiblement dansant. .

Route de Vendres Domaine de Bayssan Béziers 34500 Hérault Occitanie

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Festival Les Nuits de Bayssan #3

All audiences

L’événement FESTIVAL LES NUITS DE BAYSSAN ELECTRIC LADYLAND & NINA ATTAL ELECTRO DELUXE Béziers a été mis à jour le 2026-03-13 par 34 SCENE DE BAYSSAN