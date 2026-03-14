FESTIVAL LES NUITS DE BAYSSAN M&M + LEVEL UP AMALA DIANOR Béziers

FESTIVAL LES NUITS DE BAYSSAN M&M + LEVEL UP AMALA DIANOR

Route des Vendres Béziers Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-27

fin : 2026-06-27

Date(s) :

2026-06-27

Festival Les Nuits de Bayssan

> Parvis des théâtres Jeune ballet de Béziers Méditerranée (19h30)

> Amphithéâtre (extérieur) Claude Nougaro Prélude (extraits) de Kader Attou par la cellule d’excellence Epse Danse (21h)

> Fin de soirée Double dutch Show avec Dimension 34 + DJ Set avec le DJ Awir Leon

+ foodtrucks

Tout public

Deux pièces d’Amala Dianor pour une même soirée !

En ouverture, M&M un face-à-face incandescent entre Marion Alzieu, formée au contemporain, et Mwendwa Marchand, nourrie de dancehall, culture urbaine qui vient de Jamaïque. Tension, rebonds, écoute et défi leurs langages s’entrechoquent et finissent par s’accorder dans une énergie presque hypnotique.

Avec Level Up, version condensée de DUB, la scène devient une fresque en mouvement. Onze danseurs venus du monde entier et le musicien compositeur en live Awir Leon font surgir une fête de styles waacking, krump, house, électro où la différence pulse et le plaisir de danser devient collectif.

Distribution

Chorégraphe Amala Dianor

Musicien live Awir Leon

Danseurs.EUSes Slate Hemedi Dindangila, Romain Franco, Jordan John Hope, Enock Kalubi Kadima, Mwendwa Marchand, Kgotsofalang Joseph Mavundla, Sangram Mukhopadhyay, Tatiana Gueria Nade, Yanis Ramet, Germain Zambi, Asia Zonta

Lumière et régie Générale Nicolas Tallec

Régise son Emmanuel Catty

Directrice Déléguée Mélanie Roger

Chargée de production Lucie Jeannenot

Production

Kaplan I Compagnie Amala Dianor, conventionnée par l’Etat-DRAC Pays de la Loire et la Ville d’Angers. La Compagnie Amala Dianor est régulièrement soutenue dans ses projets par l’Institut Français et L’ONDA. La Compagnie bénéficie du soutien de la Fondation BNP Paribas depuis 2020.

Coproduction

Festival de Danse Cannes Côte d’Azur France ; Théâtre de la Ville Paris ; Le Théâtre, scène nationale de Mâcon ; Les Quinconces et L’Espal, Scène nationale du Mans ; Touka Danses CDCN Guyane ; MC2 Grenoble, Théâtre Sénart, scène nationale ; Le Volcan, Scène nationale du Havre ; Équinoxe, Scène nationale de Châteauroux ; Julidans-Amsterdam , Pays-Bas ; Maison de la Danse, Lyon ; Le Grand R, scène nationale la Roche-sur-Yon ; Scène nationale d’ALBI Tarn ; Cndc Angers

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Première partie à 21h Prélude (extraits) de Kader Attou par la cellule d’excellence Epse Danse

Avec Prélude, Kader Attou réunit des danseurs hip-hop autour d’une pièce tout terrain . Portée par la musique de Romain Dubois, la tension monte jusqu’à une énergie collective intense, entraînant le public à traverser des états de corps et d’émotions. .

Route des Vendres Béziers 34500 Hérault Occitanie +33 4 67 28 37 32

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English :

Festival Les Nuits de Bayssan

> Parvis des théâtres: Jeune ballet de Béziers Méditerranée (7:30pm)

> Amphithéâtre (extérieur) Claude Nougaro: Prélude (extraits) by Kader Attou, by the Epse Danse excellence unit (9pm)

> End of evening: Double dutch Show with Dimension 34 + DJ Set with DJ Awir Leon

+ foodtrucks

Open to all

L’événement FESTIVAL LES NUITS DE BAYSSAN M&M + LEVEL UP AMALA DIANOR Béziers a été mis à jour le 2026-03-12 par 34 SCENE DE BAYSSAN