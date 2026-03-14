FESTIVAL LES NUITS DE BAYSSAN MOYA ZIP ZAP CIRCUS Béziers

FESTIVAL LES NUITS DE BAYSSAN MOYA ZIP ZAP CIRCUS

Route des Vendres Béziers Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-03

fin : 2026-07-03

Date(s) :

2026-07-03

Festival Les Nuits de Bayssan

> Cour Georges Brassens à Invertébrés de la cie Concordance (19h30)

> Parvis des théâtres Balthazar (20h30)

+ foodtrucks

Tout public

Avec Moya, la compagnie sud-africaine Zip Zap Circus propose un spectacle acrobatique qui célèbre l’idéal d’une nation arc-en-ciel , chère à Nelson Mandela.

Interprétée par dix jeunes artistes formés au Cap, la pièce mêle prouesses circassiennes et danses emblématiques comme le pantsula ou le gumboot pour raconter des trajectoires individuelles marquées par le désir d’évasion, de fraternité et d’accomplissement.

Moya , mot zoulou signifiant esprit, air, âme et vent, évoque cette force intérieure qui relie les êtres, dans l’esprit de l’ubuntu, au cœur du projet de Zip Zap, école de cirque sociale engagée auprès de la jeunesse. Entre énergie, poésie et virtuosité, Moya fait jaillir une célébration de la diversité et de l’espoir.

Distribution

Metteur en scène Brent van Rensburg

Compositeur Josh Hawks

Collaborateurs Nikolas Pulka, Sabine van Rensburg, Brin Schoellkopf

Circassiens Jason Barnard, Luqmaan Benjamin, Bridgette Berning, Jacobus Claassen, Masizakhe Kovi, Vuyani Lottering, Akho Narwele, Phelelani Ndakrokra, Matthew Risk, Lukhanyo Samson

Chorégraphe Adele Blank

Créatrice costumes Catherine Lourioux

Assistante costumes Beaura Jacobs

Créateur lumières Simon Rutten

Régisseur lumière Sebastien Giboreau

Production Elizabeth Barnard-Scott, Xavier Gobin

Production

Zip Zap Circus

Coproduction

Productions Hors Jeu

Points communs Nouvelle scène nationale de Cergy-Pontoise Val d’Oise

Avec le soutien de l’Institut français à Paris

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Première partie à 19h30 Invertébrés de la cie Concordances

Danse théâtre en suspension

Avec Invertébrés, une bio-hackeuse modifie son ADN et bascule dans une mutation troublante, traversée par des consciences animales. Entre danse, voix et musique, la pièce explore les liens inter-espèces et questionne les limites de la science et de l’éthique. .

Route des Vendres Béziers 34500 Hérault Occitanie

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English :

Festival Les Nuits de Bayssan

> Cour Georges Brassens Invertébrés by the Concordance company (7:30pm)

> Parvis des théâtres: Balthazar (8:30pm)

+ foodtrucks

All audiences

L’événement FESTIVAL LES NUITS DE BAYSSAN MOYA ZIP ZAP CIRCUS Béziers a été mis à jour le 2026-03-12 par 34 SCENE DE BAYSSAN