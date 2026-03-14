FESTIVAL LES NUITS DE BAYSSAN MOYA ZIP ZAP CIRCUS Béziers
FESTIVAL LES NUITS DE BAYSSAN MOYA ZIP ZAP CIRCUS Béziers vendredi 3 juillet 2026.
FESTIVAL LES NUITS DE BAYSSAN MOYA ZIP ZAP CIRCUS
Route des Vendres Béziers Hérault
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-03
fin : 2026-07-03
Date(s) :
2026-07-03
Festival Les Nuits de Bayssan
> Cour Georges Brassens à Invertébrés de la cie Concordance (19h30)
> Parvis des théâtres Balthazar (20h30)
+ foodtrucks
Tout public
Avec Moya, la compagnie sud-africaine Zip Zap Circus propose un spectacle acrobatique qui célèbre l’idéal d’une nation arc-en-ciel , chère à Nelson Mandela.
Interprétée par dix jeunes artistes formés au Cap, la pièce mêle prouesses circassiennes et danses emblématiques comme le pantsula ou le gumboot pour raconter des trajectoires individuelles marquées par le désir d’évasion, de fraternité et d’accomplissement.
Moya , mot zoulou signifiant esprit, air, âme et vent, évoque cette force intérieure qui relie les êtres, dans l’esprit de l’ubuntu, au cœur du projet de Zip Zap, école de cirque sociale engagée auprès de la jeunesse. Entre énergie, poésie et virtuosité, Moya fait jaillir une célébration de la diversité et de l’espoir.
Distribution
Metteur en scène Brent van Rensburg
Compositeur Josh Hawks
Collaborateurs Nikolas Pulka, Sabine van Rensburg, Brin Schoellkopf
Circassiens Jason Barnard, Luqmaan Benjamin, Bridgette Berning, Jacobus Claassen, Masizakhe Kovi, Vuyani Lottering, Akho Narwele, Phelelani Ndakrokra, Matthew Risk, Lukhanyo Samson
Chorégraphe Adele Blank
Créatrice costumes Catherine Lourioux
Assistante costumes Beaura Jacobs
Créateur lumières Simon Rutten
Régisseur lumière Sebastien Giboreau
Production Elizabeth Barnard-Scott, Xavier Gobin
Production
Zip Zap Circus
Coproduction
Productions Hors Jeu
Points communs Nouvelle scène nationale de Cergy-Pontoise Val d’Oise
Avec le soutien de l’Institut français à Paris
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Première partie à 19h30 Invertébrés de la cie Concordances
Danse théâtre en suspension
Avec Invertébrés, une bio-hackeuse modifie son ADN et bascule dans une mutation troublante, traversée par des consciences animales. Entre danse, voix et musique, la pièce explore les liens inter-espèces et questionne les limites de la science et de l’éthique. .
Route des Vendres Béziers 34500 Hérault Occitanie
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English :
Festival Les Nuits de Bayssan
> Cour Georges Brassens Invertébrés by the Concordance company (7:30pm)
> Parvis des théâtres: Balthazar (8:30pm)
+ foodtrucks
All audiences
L’événement FESTIVAL LES NUITS DE BAYSSAN MOYA ZIP ZAP CIRCUS Béziers a été mis à jour le 2026-03-12 par 34 SCENE DE BAYSSAN