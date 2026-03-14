FESTIVAL LES NUITS DE BAYSSAN RAVE LUCID MAZELFRETEN Béziers
FESTIVAL LES NUITS DE BAYSSAN RAVE LUCID MAZELFRETEN Béziers jeudi 2 juillet 2026.
FESTIVAL LES NUITS DE BAYSSAN RAVE LUCID MAZELFRETEN
Route des Vendres Béziers Hérault
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-02
fin : 2026-07-02
Date(s) :
2026-07-02
Festival Les Nuits de Bayssan
> Parvis des théâtres Dimension 34 et son show Hé cœur (19h30)
> Amphithéâtre (extérieur) Claude Nougaro The bad de Hofesh Shechter par la cellule d’excellence Epse Danse (21h)
> Fin de soirée atelier d’initiation à la danse électro par Vexus et Haja avec le DJ Malboneige
+ foodtrucks
Tout public
Révélée au grand public lors de la cérémonie d’ouverture des Jeux Olympiques de Paris, la compagnie MazelFreten poursuit avec Rave Lucid son immersion dans l’univers de la danse électro.
Sur une musique battant à 120 bpm, Laura Defretin et Brandon Masele orchestrent une rave millimétrée, inspirée des battles et du clubbing.
Dix danseurs y font jaillir une énergie brute, entre affrontement et lâcher-prise, jeux de bras fulgurants et pulsations collectives. Dans cette transe graphique et hypnotique, l’underground reprend toute sa place et la fête devient un acte de partage, viscéral et intensément vivant.
Distribution
Chorégraphie Brandon Miel Masele et Laura Nala Defretin
Interprètes Téo Le Mino Cellier, Filipe Francisco Pereira Silva, Océane Haja Maréchal, Manuela Emrose Le Daeron, Alice Aliche Lemonnier, Adrien Vexus Larrazet, Marie Mariejuana Levenez, Brandon Miel Masele, Khaled Cerizz Abdulahi, Jade Jaddow Mienandi
En alternance Jonathan Vision Lutumba, Théa X23 Haggiag-Meier
Lumières Judith Leray
Musique Nikit Ino & Fille de Minuit
Costumes Sting Masele & Emma Deat
Production Cie Mazelfreten
Chargée de production et d’administration Carline De Castro
Diffusion Kinetic
Coproduction IADU La Villette, Théâtre de la Ville Danse Élargie, Ballet National de Marseille (LA) HORDE, DRAC ile de France, Points Communs Nouvelle Scène nationale de Cergy-Pontoise Val d’Oise, CDLP P.Doussaint GPS&O, DCA Philippe Découflé
Avec le soutien de la MTD d’Epinay, du département Seine Saint-Denis et du mécénat de la Caisse des Dépôts.
Mazelfreten est une compagnie soutenue par la fondation BNP Paribas.
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Première partie à 21h The bad de Hofesh Shechter par la cellule d’excellence Epse Danse
Avec The bad, Hofesh Shechter entraîne une tribu de danseurs dans une fresque percussive et viscérale. Entre énergie brute, tensions nocturnes et gestes urbains, la pièce explore la condition humaine et sa bestialité, mêlant violence, liberté et espoir dans un spectacle toujours d’une esthétique beauté ! .
Route des Vendres Béziers 34500 Hérault Occitanie +33 4 67 28 37 32
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English :
Festival Les Nuits de Bayssan
> Parvis des théâtres: Dimension 34 and its Hé c?ur show (7:30pm)
> Amphithéâtre (outdoor) Claude Nougaro: Hofesh Shechter’s The Bad by the Epse Danse excellence cell (9pm)
> Late evening: introductory electro dance workshop by Vexus and Haja with DJ Malboneige
+ foodtrucks
Open to all
L’événement FESTIVAL LES NUITS DE BAYSSAN RAVE LUCID MAZELFRETEN Béziers a été mis à jour le 2026-03-12 par 34 SCENE DE BAYSSAN