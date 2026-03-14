FESTIVAL LES NUITS DE BAYSSAN RAVE LUCID MAZELFRETEN Béziers

FESTIVAL LES NUITS DE BAYSSAN RAVE LUCID MAZELFRETEN

Route des Vendres Béziers Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-02

fin : 2026-07-02

Date(s) :

2026-07-02

Festival Les Nuits de Bayssan

> Parvis des théâtres Dimension 34 et son show Hé cœur (19h30)

> Amphithéâtre (extérieur) Claude Nougaro The bad de Hofesh Shechter par la cellule d’excellence Epse Danse (21h)

> Fin de soirée atelier d’initiation à la danse électro par Vexus et Haja avec le DJ Malboneige

+ foodtrucks

Tout public

Révélée au grand public lors de la cérémonie d’ouverture des Jeux Olympiques de Paris, la compagnie MazelFreten poursuit avec Rave Lucid son immersion dans l’univers de la danse électro.

Sur une musique battant à 120 bpm, Laura Defretin et Brandon Masele orchestrent une rave millimétrée, inspirée des battles et du clubbing.

Dix danseurs y font jaillir une énergie brute, entre affrontement et lâcher-prise, jeux de bras fulgurants et pulsations collectives. Dans cette transe graphique et hypnotique, l’underground reprend toute sa place et la fête devient un acte de partage, viscéral et intensément vivant.

Distribution

Chorégraphie Brandon Miel Masele et Laura Nala Defretin

Interprètes Téo Le Mino Cellier, Filipe Francisco Pereira Silva, Océane Haja Maréchal, Manuela Emrose Le Daeron, Alice Aliche Lemonnier, Adrien Vexus Larrazet, Marie Mariejuana Levenez, Brandon Miel Masele, Khaled Cerizz Abdulahi, Jade Jaddow Mienandi

En alternance Jonathan Vision Lutumba, Théa X23 Haggiag-Meier

Lumières Judith Leray

Musique Nikit Ino & Fille de Minuit

Costumes Sting Masele & Emma Deat

Production Cie Mazelfreten

Chargée de production et d’administration Carline De Castro

Diffusion Kinetic

Coproduction IADU La Villette, Théâtre de la Ville Danse Élargie, Ballet National de Marseille (LA) HORDE, DRAC ile de France, Points Communs Nouvelle Scène nationale de Cergy-Pontoise Val d’Oise, CDLP P.Doussaint GPS&O, DCA Philippe Découflé

Avec le soutien de la MTD d’Epinay, du département Seine Saint-Denis et du mécénat de la Caisse des Dépôts.

Mazelfreten est une compagnie soutenue par la fondation BNP Paribas.

——————————————

Première partie à 21h The bad de Hofesh Shechter par la cellule d’excellence Epse Danse

Avec The bad, Hofesh Shechter entraîne une tribu de danseurs dans une fresque percussive et viscérale. Entre énergie brute, tensions nocturnes et gestes urbains, la pièce explore la condition humaine et sa bestialité, mêlant violence, liberté et espoir dans un spectacle toujours d’une esthétique beauté ! .

Route des Vendres Béziers 34500 Hérault Occitanie +33 4 67 28 37 32

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Festival Les Nuits de Bayssan

> Parvis des théâtres: Dimension 34 and its Hé c?ur show (7:30pm)

> Amphithéâtre (outdoor) Claude Nougaro: Hofesh Shechter’s The Bad by the Epse Danse excellence cell (9pm)

> Late evening: introductory electro dance workshop by Vexus and Haja with DJ Malboneige

+ foodtrucks

Open to all

L’événement FESTIVAL LES NUITS DE BAYSSAN RAVE LUCID MAZELFRETEN Béziers a été mis à jour le 2026-03-12 par 34 SCENE DE BAYSSAN