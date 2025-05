Festival Les Nuits des Forets – Le Reposoir Le Reposoir, 7 juin 2025 08:00, Le Reposoir.

Festival Les Nuits des Forets Samedi 7 juin, 10h00 Le Reposoir Accès libre

Livres documentaires et contes pour enfants, casques audio avec histoires et podcasts sur le lynx… à lire et écouter dans les hamacs du salon suspendu sous les arbres du Festival « Les Nuits des Forets »

Programme complet : https://nuitsdesforets.com/foret/reposoir/

Le Reposoir 37 route de prariand Le Reposoir 74950 Le Reposoir Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes

Salon suspendu dans les arbres Livres casques audio