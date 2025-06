Festival Les Nuits & les Jours de Querbes 2025 Parc de Capèle Capdenac-Gare 1 août 2025

Festival Les Nuits & les Jours de Querbes 2025 Parc de Capèle Capdenac-Gare 1 – 3 août de 0€ à 15€

Le plus petit des grand festivals de jazz et de littérature !

Le 27 juillet, puis du 1 au 3 août 2025, la 28ème édition du festival Les Nuits & les Jours de Querbes proposera une semaine d’explorations musicales et littéraires, dans une ambiance à la fois festive et exigeante.

Le festival s’ouvrira à Decazeville avec un concert gratuit en plein air, avant de se déployer à Capdenac-Gare pendant trois jours, entre parc de Capèle, halle du marché, kiosque à musique, marché, EHPAD et autres lieux inattendus.

Au programme : concerts de jazz contemporain avec des artistes confirmés ou émergents, lectures à haute voix, rencontres littéraires, spectacle jeune public, performance collective et stage musical destiné aux musiciens amateurs.

Une nouvelle fois, le festival met un point d’honneur à valoriser la création féminine (Lou Tavano, Cynthia Abraham…) et à proposer une programmation ouverte à toutes les générations. Fidèle à ses engagements, le festival poursuit ses efforts en faveur de la transition écologique, de la parité, et de la prévention des violences sexistes et sexuelles.

Résolument ancré dans son territoire et ouvert à tous les horizons, le festival offre un moment de respiration, d’écoute et de partage au coeur de l’été.

**Artistes invités :**

**Machado Novo Trio, Lou Tavano, Cynthia Abraham, Marthe, Rose Tapir, Amestoy trio, Julie Läderach, Cie Brigand, Le Grand Orphéon, Karine Parquet, Eric Pessan, Paloma Hermina Hidalgo, Alix Lerasle, Noëlle Miral, Jean-Luc Debattice, François Cancelli, Olivia Galindo, William Noblet**

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2025-08-01T17:30:00.000+02:00

Fin : 2025-08-03T21:00:00.000+02:00

festival.querbes@free.fr 0659309482 http://festik.net http://www.querbes.fr

Parc de Capèle Avenue Albert Thomas Capdenac-Gare 12700 Aveyron