Festival Les Nuits (Re)Belles Biarne RUE DU JOUHE Biarne

Biarne

Festival Les Nuits (Re)Belles Biarne

RUE DU JOUHE PLACE DU TENNIS Biarne Jura

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Tarif enfant

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-30 19:30:00

fin : 2026-05-30 23:00:00

Date(s) :

2026-05-30

Pour cette 12ème édition, le festival se déroule du vendredi 29 mai au dimanche 21 juin pour 12 soirées musicales, gratuites, en plein air !

En 12 ans, Les Nuits (Re)Belles ce sont 92 communes jurassiennes, 109 associations partenaires, 31 groupes accueillis, 6 communautés de communes ou d’agglomération partenaires, 17 500 spectateur·rices.

Ce festival est orchestré par Le Moulin, Scène de Musiques Actuelles du Jura, qui

organise des concerts de septembre à juin sur l’ensemble du territoire jurassien.

Chaque année, le festival Les Nuits (Re)Belles vient clore la saison !

Pour cette édition 2026, Le Moulin fait escale à Chaumergy, Biarne, Vevy, Pupillin,Le Vaudioux, Parcey, Romange, Grozon, Cerniebaud, Vaudrey, Chille et Picarreau.

Dès 19h Buvette et restauration

19h30 Concert Aphrodite Rock

21h Concert Arthur Fu Bandini Rock Pop .

RUE DU JOUHE PLACE DU TENNIS Biarne 39290 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 37 50 40 billetterie@lemoulinjura.fr

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English : Festival Les Nuits (Re)Belles Biarne

L’événement Festival Les Nuits (Re)Belles Biarne Biarne a été mis à jour le 2026-04-22 par OFFICE DE TOURISME DE DOLE HELLO DOLE