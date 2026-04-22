Festival Les Nuits (Re)Belles Biarne RUE DU JOUHE Biarne
Festival Les Nuits (Re)Belles Biarne RUE DU JOUHE Biarne samedi 30 mai 2026.
Biarne
Festival Les Nuits (Re)Belles Biarne
RUE DU JOUHE PLACE DU TENNIS Biarne Jura
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Tarif enfant
Tarif enfant
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-30 19:30:00
fin : 2026-05-30 23:00:00
Date(s) :
2026-05-30
Pour cette 12ème édition, le festival se déroule du vendredi 29 mai au dimanche 21 juin pour 12 soirées musicales, gratuites, en plein air !
En 12 ans, Les Nuits (Re)Belles ce sont 92 communes jurassiennes, 109 associations partenaires, 31 groupes accueillis, 6 communautés de communes ou d’agglomération partenaires, 17 500 spectateur·rices.
Ce festival est orchestré par Le Moulin, Scène de Musiques Actuelles du Jura, qui
organise des concerts de septembre à juin sur l’ensemble du territoire jurassien.
Chaque année, le festival Les Nuits (Re)Belles vient clore la saison !
Pour cette édition 2026, Le Moulin fait escale à Chaumergy, Biarne, Vevy, Pupillin,Le Vaudioux, Parcey, Romange, Grozon, Cerniebaud, Vaudrey, Chille et Picarreau.
Dès 19h Buvette et restauration
19h30 Concert Aphrodite Rock
21h Concert Arthur Fu Bandini Rock Pop .
RUE DU JOUHE PLACE DU TENNIS Biarne 39290 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 37 50 40 billetterie@lemoulinjura.fr
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English : Festival Les Nuits (Re)Belles Biarne
L’événement Festival Les Nuits (Re)Belles Biarne Biarne a été mis à jour le 2026-04-22 par OFFICE DE TOURISME DE DOLE HELLO DOLE