Festival Les Nuits (Re)belles concert

Vaudrey Jura

Festival Les Nuits (Re)belles

Les Nuits (Re)belles reviennent pour une troisième édition dans le Val d’Amour le 19 juin 2026 !

Dans le cadre de son partenariat avec le Moulin de Brainans, la Communauté de communes du Val d’Amour, en collaboration avec la commune de Vaudrey et son foyer rural, accueillera un concert exceptionnel le vendredi 19 juin 2026 dans le cadre du festival itinérant Les Nuits (Re)belles.

Programmation à venir. .

Vaudrey 39380 Jura Bourgogne-Franche-Comté animation@valdamour.com

