Festival Les Nuits (Re)Belles Parcey Stade Municipal Parcey
Festival Les Nuits (Re)Belles Parcey Stade Municipal Parcey dimanche 7 juin 2026.
Parcey
Festival Les Nuits (Re)Belles Parcey
Stade Municipal Rue du Camping Parcey Jura
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-07 18:30:00
fin : 2026-06-07 23:00:00
Date(s) :
2026-06-07
Pour cette 12ème édition, le festival se déroule du vendredi 29 mai au dimanche 21 juin pour 12 soirées musicales, gratuites, en plein air !
En 12 ans, Les Nuits (Re)Belles ce sont 92 communes jurassiennes, 109 associations partenaires, 31 groupes accueillis, 6 communautés de communes ou d’agglomération partenaires, 17 500 spectateur·rices.
Ce festival est orchestré par Le Moulin, Scène de Musiques Actuelles du Jura, qui
organise des concerts de septembre à juin sur l’ensemble du territoire jurassien.
Chaque année, le festival Les Nuits (Re)Belles vient clore la saison !
Pour cette édition 2026, Le Moulin fait escale à Chaumergy, Biarne, Vevy, Pupillin,Le Vaudioux, Parcey, Romange, Grozon, Cerniebaud, Vaudrey, Chille et Picarreau.
Dès 18h Buvette par l’Association des Parents d’élèves et food-truck par les épicuriens
18h30 Concert Les Mille Pattes Pop Pop, Rock
20h Concert de BRÖ Pop .
Stade Municipal Rue du Camping Parcey 39100 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 37 50 40 billetterie@lemoulinjura.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Festival Les Nuits (Re)Belles Parcey
L’événement Festival Les Nuits (Re)Belles Parcey Parcey a été mis à jour le 2026-04-22 par OFFICE DE TOURISME DE DOLE HELLO DOLE
À voir aussi à Parcey (Jura)
- Le sentier Doulou Parcey Jura 1 mai 2026
- Camp Coutrey de Pradel Parcey 27 juin 2026