Festival Les Nuits (Re)Belles Romange Cour de l’école Romange

Romange

Festival Les Nuits (Re)Belles Romange

Cour de l’école 16 Rue du Martinet Romange Jura

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-12 19:00:00

fin : 2026-06-12 23:30:00

Date(s) :

2026-06-12

Pour cette 12ème édition, le festival se déroule du vendredi 29 mai au dimanche 21 juin pour 12 soirées musicales, gratuites, en plein air !

En 12 ans, Les Nuits (Re)Belles ce sont 92 communes jurassiennes, 109 associations partenaires, 31 groupes accueillis, 6 communautés de communes ou d’agglomération partenaires, 17 500 spectateur·rices.

Ce festival est orchestré par Le Moulin, Scène de Musiques Actuelles du Jura, qui

organise des concerts de septembre à juin sur l’ensemble du territoire jurassien.

Chaque année, le festival Les Nuits (Re)Belles vient clore la saison !

Pour cette édition 2026, Le Moulin fait escale à Chaumergy, Biarne, Vevy, Pupillin,Le Vaudioux, Parcey, Romange, Grozon, Cerniebaud, Vaudrey, Chille et Picarreau.

Dès 19h Buvette & restauration par l’Association du Martinet

19h30 Concert de One Again Prout Band Pop, Rock

21h Concert de Mélanie Lesage Chanson Pop Folk

22h30 Concert de One Again Prout Band Pop, Rock

Les artistes interviendront en journée auprès des élèves de l’école de Romange

pour faire découvrir leur univers. .

Cour de l’école 16 Rue du Martinet Romange 39700 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 37 50 40 billetterie@lemoulinjura.fr

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English : Festival Les Nuits (Re)Belles Romange

L’événement Festival Les Nuits (Re)Belles Romange Romange a été mis à jour le 2026-04-22 par OFFICE DE TOURISME DE DOLE HELLO DOLE