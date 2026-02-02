Festival les Oiseaux de Passage Saint-Martin-Osmonville
Festival les Oiseaux de Passage Saint-Martin-Osmonville vendredi 10 avril 2026.
Festival les Oiseaux de Passage
Saint-Martin-Osmonville Seine-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi Vendredi 2026-04-10
fin : 2026-04-11
Date(s) :
2026-04-10
Spectacles Concerts Jeux Buvette Restauration.
Préambules du festival à Rocquemont le 10 mars, à Montérolier Saveaumare le 17 mars, à Saint-Saëns le 24 mars et enfin à Buchy le 31 mars. .
Saint-Martin-Osmonville 76680 Seine-Maritime Normandie
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Festival les Oiseaux de Passage
L’événement Festival les Oiseaux de Passage Saint-Martin-Osmonville a été mis à jour le 2026-01-31 par Office de Tourisme Bray Eawy