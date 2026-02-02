Festival les Oiseaux de Passage

Saint-Martin-Osmonville Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Vendredi 2026-04-10

fin : 2026-04-11

Date(s) :

2026-04-10

Spectacles Concerts Jeux Buvette Restauration.

Préambules du festival à Rocquemont le 10 mars, à Montérolier Saveaumare le 17 mars, à Saint-Saëns le 24 mars et enfin à Buchy le 31 mars. .

Saint-Martin-Osmonville 76680 Seine-Maritime Normandie

English : Festival les Oiseaux de Passage

L’événement Festival les Oiseaux de Passage Saint-Martin-Osmonville a été mis à jour le 2026-01-31 par Office de Tourisme Bray Eawy