Festival les Ombres des soirs Créatures – Salle des fêtes Vouziers, 3 juin 2025 07:00, Vouziers.

Ardennes

Festival les Ombres des soirs Créatures Salle des fêtes Rue du chemin Salé Vouziers Ardennes

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-06-03

fin : 2025-06-04

Créatures est un conte moderne et envoûtant qui mêle mystère et merveilleux.Cora, une fillette différente par son handicap et dont les parents ont disparus lorsqu’elle était bébé va tenter de se faire une place dans ce monde, alors qu’elle est la cible de moqueries d’Hector, un garçon de sa classe. Quel est le mystère derrière cette disparition et quelle est l’origine du mal qui fait boiter Cora ? Pour résoudre ces énigmes, une mystérieuse jeune fille va l’aider lors d’un voyage initiatique où se croiseront amitié, acceptation et quête de soi. À travers le prisme du fantastique, Créatures explore avec sensibilité des thèmes profondément humains grandir, faire des choix, affronter la perte et apprendre à s’accepter. Dès 6 ans Spectacle jeune public

.

Salle des fêtes Rue du chemin Salé

Vouziers 08400 Ardennes Grand Est +33 6 65 21 79 12

English :

Cora, a little girl whose parents disappeared when she was a baby and whose disability makes her different, is trying to find her place in the world, while being teased by Hector, a boy in her class. What is the mystery behind Cora?s disappearance, and what is the origin of her limp? To solve these riddles, a mysterious young girl will help her on a journey of initiation, where friendship, acceptance and the quest for self meet. Through the prism of fantasy, Créatures sensitively explores profoundly human themes: growing up, making choices, facing loss and learning to accept oneself. Ages 6 and up Young audience show

German :

Cora, ein Mädchen, das aufgrund ihrer Behinderung anders ist als andere und deren Eltern als Baby verschwanden, versucht, ihren Platz in der Welt zu finden, während sie von Hector, einem Jungen aus ihrer Klasse, verspottet wird. Was ist das Geheimnis hinter dem Verschwinden und was ist der Ursprung der Krankheit, die Cora lahmen lässt? Um diese Rätsel zu lösen, hilft ihr ein mysteriöses Mädchen auf einer Initiationsreise, auf der sich Freundschaft, Akzeptanz und Selbstfindung kreuzen. Durch das Prisma der Fantasie erforscht Créatures auf sensible Weise zutiefst menschliche Themen: Erwachsenwerden, Entscheidungen treffen, sich mit Verlust auseinandersetzen und lernen, sich selbst zu akzeptieren. Ab 6 Jahren Aufführung für junges Publikum

Italiano :

Cora, una bambina i cui genitori sono scomparsi quando era piccola e la cui disabilità la rende diversa, cerca di trovare il suo posto nel mondo, mentre viene presa in giro da Hector, un ragazzo della sua classe. Qual è il mistero dietro la scomparsa di Cora e qual è l’origine della sua zoppia? Per risolvere questi enigmi, una misteriosa ragazza la aiuterà in un viaggio iniziatico in cui si intersecano amicizia, accettazione e ricerca di sé. Attraverso il prisma della fantasia, Créatures esplora con sensibilità temi profondamente umani: crescere, fare scelte, affrontare le perdite e imparare ad accettarsi. Dai 6 anni in su Spettacolo per giovani spettatori

Espanol :

Cora, una niña cuyos padres desaparecieron cuando era un bebé y cuya discapacidad la hace diferente, intenta encontrar su lugar en este mundo, mientras Héctor, un chico de su clase, se burla de ella. ¿Cuál es el misterio que se esconde tras la desaparición de Cora y cuál es el origen de su cojera? Para resolver estos enigmas, una misteriosa joven la ayudará en un viaje iniciático en el que se cruzan la amistad, la aceptación y la búsqueda de uno mismo. A través del prisma de la fantasía, Créatures explora con sensibilidad temas profundamente humanos: crecer, tomar decisiones, afrontar la pérdida y aprender a aceptarse a uno mismo. A partir de 6 años Espectáculo para público joven

L’événement Festival les Ombres des soirs Créatures Vouziers a été mis à jour le 2025-05-09 par Ardennes Tourisme