Festival les Ombres du soirs Le talent d'Achille – Bar-lès-Buzancy, 7 juin 2025

Ardennes

Début : 2025-06-07

fin : 2025-06-07

2025-06-07

Préparez-vous pour une course effrénée à travers les siècles ! En quelques minutes, le spectacle revisite l’histoire du sport, des premiers Jeux Olympiques antiques aux tutos de fitness modernes.Entre mythologie et anecdotes croustillantes, un comédien incarne avec humour les grandes figures du sport et ses disciplines emblématiques. De l’Antiquité aux Lumières, du combat pour l’émancipation des femmes jusqu’au boom du fitness des années 80, ce spectacle dynamique fait transpirer l’Histoire… avec en supplément une séance d’aérobic finale survoltée !Spectacle contemporainVersion d’1h

Bar-lès-Buzancy 08240 Ardennes Grand Est +33 6 65 21 79 12

English :

Get ready for a wild ride through the centuries! In the space of a few minutes, the show revisits the history of sport, from the first ancient Olympic Games to modern fitness tutorials, as a comedian humorously portrays the great figures of sport and its emblematic disciplines. From Antiquity to the Enlightenment, from the fight for women’s emancipation to the fitness boom of the ’80s, this dynamic show makes history sweat? with the added bonus of a supercharged final aerobics session! Contemporary showVersion of 1h

German :

Machen Sie sich bereit für eine rasante Fahrt durch die Jahrhunderte! In wenigen Minuten durchläuft die Show die Geschichte des Sports, von den ersten antiken Olympischen Spielen bis hin zu modernen Fitnesstutorials. Zwischen Mythologie und pikanten Anekdoten verkörpert ein Schauspieler auf humorvolle Weise die großen Figuren des Sports und seine emblematischen Disziplinen. Von der Antike bis zur Aufklärung, vom Kampf für die Emanzipation der Frauen bis zum Fitnessboom der 80er Jahre diese dynamische Show bringt die Geschichte zum Schwitzen… mit einer zusätzlichen Aerobic-Session am Ende!Zeitgenössische ShowVersion von 1h

Italiano :

Preparatevi a una corsa sfrenata attraverso i secoli! In pochi minuti, lo spettacolo rivisita la storia dello sport, dai primi antichi Giochi Olimpici ai moderni tutorial di fitness, mentre un comico ritrae con umorismo le grandi figure dello sport e le sue discipline emblematiche. Dall’antichità all’Illuminismo, dalla lotta per l’emancipazione femminile al boom del fitness degli anni ’80, questo spettacolo dinamico fa sudare la storia, con una sessione finale di aerobica super potenziata! Spettacolo contemporaneoVersione di 1h

Espanol :

Prepárese para un alocado viaje a través de los siglos En tan sólo unos minutos, el espectáculo repasa la historia del deporte, desde los primeros Juegos Olímpicos de la Antigüedad hasta los modernos tutoriales de fitness, mientras un cómico retrata con humor a las grandes figuras del deporte y sus disciplinas emblemáticas. De la Antigüedad a la Ilustración, de la lucha por la emancipación de la mujer al boom del fitness de los años 80, este espectáculo dinámico hace sudar la historia… ¡con el añadido de una sesión final de aeróbic sobrealimentada! Espectáculo contemporáneoVersión de 1h

