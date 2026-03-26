Festival Les Ondées Jour 1 Le Cargö Caen

Festival Les Ondées Jour 1

Le Cargö 9 cours Caffarelli Caen Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Vendredi 2026-05-29 18:30:00

fin : 2026-05-30 01:00:00

Date(s) :

2026-05-29

Les Ondées reviennent au Cargö !

Après le succès des 4 précédentes éditions, le festival étudiant pour tous·tes propose 2 jours d’animations, de découvertes et surtout de concerts !

Les Ondées reviennent au Cargö !

Après le succès des 4 précédentes éditions, le festival étudiant pour tous·tes propose 2 jours d’animations, de découvertes et surtout de concerts !

Pour la 5ème année, Les Ondées investissent le Cargö pour faire vibrer le public au son de la scène rap émergente.

JEUNE MORTY

Originaire de Choisy-le-Roi, Jeune Morty dévoile sa première mixtape Eponyme, un projet de 15 titres aux sonorités olympiques et féériques . Né à Daoukro en Côte d’Ivoire, il puise dans ses racines africaines et ses influences américaines pour créer une musique raw, mélancolique et puissante.

ADÉS THE PLANET a créé son propre univers en repoussant les limites du rap, en brisant les codes et en brouillant les frontières entre trap, pop ou encore rock.

KISSED

Originaire de Normandie, l’esthétique romantique et cinématographique de Kissed va te transporter dans une pop alternative entre français et anglais.

R’MAY .

Le Cargö 9 cours Caffarelli Caen 14000 Calvados Normandie +33 2 31 86 79 31 contact@lecargo.fr

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English : Festival Les Ondées Jour 1

Les Ondées are back at Cargö!

Following the success of its 4 previous editions, the student festival for all is offering 2 days of entertainment, discoveries and, above all, concerts!

L’événement Festival Les Ondées Jour 1 Caen a été mis à jour le 2026-03-24 par Calvados Attractivité