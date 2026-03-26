Festival Les Ondées Jour 2 Le Cargö Caen

Festival Les Ondées Jour 2

Le Cargö 9 cours Caffarelli Caen Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2026-05-30 18:30:00

fin : 2026-05-31 01:00:00

Date(s) :

2026-05-30

Après le succès des 4 précédentes éditions, le festival étudiant pour tous·tes propose 2 jours d’animations, de découvertes et surtout de concerts !

Pour la 5ème année, Les Ondées investissent le Cargö pour faire vibrer le public au son de la scène rap émergente.

Après le succès des 4 précédentes éditions, le festival étudiant pour tous·tes propose 2 jours d’animations, de découvertes et surtout de concerts !

Pour la 5ème année, Les Ondées investissent le Cargö pour faire vibrer le public au son de la scène rap émergente.

ROMSII

Romsii finit l’année avec 400% , un EP de remixes de ses titres préférés Dans ma bulle, Chouchou, Nototune (single d’or)… Romsii, c’est des dingueries, des sons addictifs et des clips réalisés à l’arrache, souvent cagoulé.

A6EL

Amoureux du sentiment de nostalgie, a6el se confie dans ses sons. Alliant textes introspectifs et sonorités plus joyeuses, son talent a déjà été récompensé en 2025.

SHENG

Des sons dansants et le français comme le mandarin pour terrains de jeu, Sheng chante sa vie sans jamais se laisser catégoriser comme appartenant à un seul genre.

BENDE

Rappeur caennais, BENDE se montre sincère et brut. En février, il a sorti 20 , un projet énergique et percutant. .

Le Cargö 9 cours Caffarelli Caen 14000 Calvados Normandie +33 2 31 86 79 31 contact@lecargo.fr

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English : Festival Les Ondées Jour 2

Following the success of its 4 previous editions, the student festival for all is offering 2 days of entertainment, discoveries and, above all, concerts!

For the 5th year, Les Ondées will be taking over the Cargö to thrill audiences to the sounds of the emerging rap scene.

L’événement Festival Les Ondées Jour 2 Caen a été mis à jour le 2026-03-24 par Calvados Attractivité