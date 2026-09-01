Festival Les Passerelles – La lumières des encres Rue Cazal Sarreguemines

Informations pratiques

Sarreguemines

Festival Les Passerelles – La lumières des encres

Rue Cazal Esplanade du Casino / Péniche Baraka Sarreguemines Moselle

Tarif : – – EUR

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Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche Dimanche 2026-09-27 15:00:00

fin : 2026-09-27 17:00:00

Date(s) :

2026-09-27

Atelier avec l’autrice-illustratrice Delphine Perret.

À travers ses albums, dont « Le plus bel été du monde » et la série Björn (éditions Les Fourmis Rouges), Delphine Perret célèbre la nature la vie simple et les sensations.

Elle explore les liens entre textes et images, la narration et la liberté du dessin. Laissez-vous inspirer par son univers et venez peindre, découper et expérimenter à ses côtés, en profitant de la belle lumière des encres de couleurs.

Pour tout public, à partir de 7 ans.

Vente de livres assurée par la librairie Confluences.

En partenariat avec la ville de Sarreguemines, la Médiathèque et la CASC.

Réservation par mail ou par téléphone auprès de l’association CARANUSCA.Tout public

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Rue Cazal Esplanade du Casino / Péniche Baraka Sarreguemines 57200 Moselle Grand Est +33 6 45 50 59 46 contact@caranusca.eu

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English :

Workshop with author and illustrator Delphine Perret.

%C0 Through her picture books, including « Le plus bel %E9t%E9 du monde » and the Bj%F6rn series (published by Les Fourmis Rouges), Delphine Perret celebrates nature, the simple life, and the senses.

She explores the connections between text and images, storytelling, and the freedom of drawing. Let yourself be inspired by her world and come paint, cut out, and experiment alongside her, enjoying the beautiful glow of colored inks.

For all ages, ages 7 and up.

Books will be sold by the Confluences bookstore.

In partnership with the City of Sarreguemines, the Media Library, and the CASC.

Reservations by email or phone through the CARANUSCA association.

L’événement Festival Les Passerelles – La lumières des encres Sarreguemines a été mis à jour le 2026-09-07 par OFFICE DE TOURISME DE SARREGUEMINES CONFLUENCES